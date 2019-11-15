Земля сама пришла в руки. Деревянко рассказал Урганту, как купил участок в Горном Алтае

Популярный артист, звезда сериалов "Дылды", "Домашний арест" Павел Деревянко в эфире "Вечернего Урганта" рассказал, как купил участок земли в районе Каракольских озер в Горном Алтае.

"Эта земля сама пришла в руки. Моя жена Даша слетала на Алтай на йога-ретрит, очень понравилось, красиво, захотела купить землю. Приехала, набрала (в интернете — прим.ред.) "купить землю на Алтае" и выскочила реклама с Володей Крестовским (лидер группы "УмаТурман" — прим.ред.), который всё это рекламировал. Он спросил Дашу: тебе он нужен? И подарил ей участок, сказав, что это не широкий жест, просто ему он не нужен, он туда никогда не поедет", — рассказал актер.

Через пару месяцев Павел Деревянко и его друг Артем Ткаченко приехали на Алтай в центр голодания (Аскат, Чемальский район).

"Мы "подетоксили" дня три и приехали посмотреть на этот участок. А там всё в снегу. 40 соток земли. Ну там особенно не это... Мне показали еще три участка, понравился гектар земли рядом с Каракольскими озерами. Поменялись, доплатили", — добавил он.

О своей покупке Деревянко сообщил в Инстаграм в феврале 2019 года. Назвал это место нереальным, необыкновенным и анонсировал строительство дома. На программе Урганта сказал, что дом уже строят.

"Ты поднимаешь своим присутствием интерес к региону. Вози всех нас туда на детокс и будет колония на Алтае. И уже загадим эко-систему", — пошутил ведущий.

Кстати, И Павел Деревянко, и Иван Ургант в течение разговора постоянно путали Республику Алтай и Алтайский край.

"У нас Чечня и Алтайский край в стране получают самые больше дотации", — сказал Деревянко. А Ургант тут же спросил, почему тот выбрал Алтайский край, а не Чечню.