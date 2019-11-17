Наказание за использование телефона за рулем могут усилить

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков выступил за усиление ответственности за использование водителями гаджетов во время движения, сообщает РИА "Новости".

"У нас по процентам причины ДТП распределяются следующим образом: 6-7% составляют аварии по вине пьяных водителей, около 23% происходят из-за состояния дорожного полотна, а примерно две трети — из-за личностного фактора: грубых нарушений правил дорожного движения", — сказал Лысаков.

При этом депутат указал на проблему использования телефонов за рулем: "Телефоны в руках — это наша беда, но у нас в документах, которые фиксируют ДТП, нет графы о том, что авария произошла из-за того, что в руках водителя был телефон. Но на самом деле это очень опасная вещь".

Лысаков подчеркнул, что наказание за разговор по телефону за рулем "абсолютно никого не стимулирует".

"Видимо, надо сделать как в Израиле, где любой предмет в руке, которым "манипулирует" водитель, любое отвлечение от руля на любой гаджет должно наказываться", — добавил парламентарий.

По его мнению, необходимо предусмотреть более высокие штрафы. А для этого Министерство внутренних дел должно подготовить соответствующие изменения.

"В целом это должно быть представлено в виде нового или обновленного пункта Правил дорожного движения. А после этого мы, законодатели, уже предусмотрим ответственность за нарушение этого пункта. Мы эту тему с Госавтоинспекцией обязательно актуализируем. Я думаю, что мы с правительством друг друга поймем", — уверен Лысаков.