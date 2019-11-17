Алтайский Минздрав опроверг закрытие противотуберкулезного диспансера в Рубцовске

Противотуберкулезный диспансер в Рубцовске закрываться не будет, сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края.

"В соответствии с предписанием Росздравнадзора в декабре пациенты Рубцовского противотуберкулезного диспансера, которые нуждаются в круглосуточном лечении, будут переведены в Лебяженскую туббольницу. Условия в данной медорганизации гораздо комфортнее, чем в Рубцовске. Здание находится в живописном месте с чистым воздухом", — рассказали в ведомстве.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, противотуберкулезный диспансер не будет закрыт. Здесь организуют амбулаторную медпомощь и дневной стационар для пациентов с закрытой формой туберкулеза.

"Весь штат медицинских работников диспансера будет сохранен в полном объеме. Волнение жителей Рубцовска и прилегающих районов необоснованно. Никто из пациентов не останется без медицинской помощи", — заверили в министерстве.

Ранее "вРубцовске.ру" сообщил, что с 25 ноября прекращается госпитализация пациентов в легочно-терапевтическое отделение КГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер". В паблике "Инцидент Рубцовск" появилась копия соответствующего приказа.

Согласно указанному документу, до 18 декабря пациенты будут переведены на стационарное лечение в КГБУЗ "Лебяженская туберкулезная больница". Туда же следует передать материальные ценности – медикаменты и продукты питания.