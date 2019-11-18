Новая неделя в Алтайском крае начнется с метелей и шквалистого ветра

В Алтайском крае в понедельник днем, 18 ноября, ожидается -4...+1 градус. На большей части территории снег, местами сильный, метели, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица и снежные заносы. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы до 24 метров, сообщает ЦГМС по краю.

В Барнауле будет -1...-3 градуса. Временами снег, метель, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.

На 18 ноября в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение.