Немцы дали деньги новосибирцам на доработку препарата, пожирающего рак

Новосибирские ученые разработали препарат, который может бороться с раком молочной железы. Он успешно прошел доклинические испытания, а потом его разработка приостановилась из-за отсутствия финансирования, сообщает ТАСС. В 2020 году деньги нашлись, сообщил директор Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Владимир Рихтер.

Испытания пройдут в три этапа, которые займут несколько лет. "Я думаю, что еще лет пять до выхода на рынок", – сказал Рихтер агентству ТАСС. Финансовую поддержку проекту окажет немецкая фармацевтическая компания Bayer, которая также предоставит "менторскую" помощь. В начале декабря в Германии запланированы обстоятельные переговоры относительно дальнейшего взаимодействия.

Разрабатываемый препарат – это замороженная вирусная суспензия. В ней соединен вирус осповакцины и белок грудного молока. Он обитает и размножается внутри опухоли, пока не уничтожит ее. Суспензия не распространяясь на другие органы и ткани человека. Лекарство эффективно для лечения рака молочной железы и глиомы, его также можно использовать в комбинации с любыми другими методами лечения.