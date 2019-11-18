Документы и компьютеры изъяли в мэрии Бийска по делу домов на Спекова

Администрация Бийска подтвердила информацию об обысках в понедельник, 18 ноября. Следственный комитет забрал документы и компьютеры по делу скандальных домов на Спекова. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

"Сегодня примерно в 8:30 представители Следственного комитета и ФСБ России произвели изъятие документации и компьютерной техники в рамках следственных мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам ул. Спекова, 8, 8/1, 8/2", – уточнили в пресс-службе.

И подчеркнули, что администрация города продолжает работать в нормальном режиме. А глава Бийска Александр Студеникин выехал в Барнаул на рабочее совещание с участием правительства Алтайского края и ОНФ по мусорной теме.

Краевой Следком комментариев по этому делу пока не дает. Ранее СМИ стало известно, что правоохранители интересовались не только Студеникиным, но и замглавы города по строительству Дмитрием Маслюком, начальником управления ЖКХ Ксенией Потехиной, главным архитектором Владимиром Ружевским и начальником отдела по учету и распределению жилой площади Ириной Очищалкиной.

Три многоквартирных энергоэффективных дома на улице Спекова были сданы в эксплуатацию в 2012 году. В первую же зиму дом стал промерзать. Администрация города, как заказчик строительства, обратилась в суд на проектную компанию "Новолит", но те не стали устранять недоделки. Это было сделано за счет средств города. Но проблема до сих пор остается. Жители заявляют, что несущие конструкции не устойчивы и не безопасны, отделка проведена не качественно.