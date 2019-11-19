Суд лишил водительских прав алтайского депутата Госдумы Герасименко из-за ДТП

Гагаринский суд Москвы лишил водительских прав на полтора года алтайского депутата Госдумы от "Единой России" Николая Герасименко, который летом 2019-го года сбил мотоциклиста на своем автомобиле, сообщает "Интерфакс".

Ранее с Герасименко была снята депутатская неприкосновенность. Дело рассматривалось без самого народного избранника, поскольку, по словам защиты, у него случился гипертонический криз.

Адвокат депутата просила суд назначить трассологическую экспертизу, которая должна была подтвердить или опровергнуть его вину.

"Герасименко не пытается уйти от наказания. Без трассологической экспертизы сделать это, на наш взгляд, невозможно, однако суд отказал в ее проведении. На этом основании мы будем обжаловать решение в Мосгорсуде",— приводит агентство слова защитника алтайского думца.

Николай Герасименко 23 июня столкнулся на своем Lexus с мотоциклом на Ленинском проспекте в Москве. По его словам, он сворачивал на главную дорогу и в него врезался мотоциклист. Мотоциклисту вызвали скорую помощь, его доставили в Первую городскую больницу. От лечения он отказался. Депутат добавил, что больше трех часов оставался на месте ДТП, пока авария оформлялась.

В результате против него возбудили дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). В Госдуме решили провести расследование инцидента, поэтому лишили "единоросса" неприкосновенности на время суда.