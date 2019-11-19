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Работники тубдиспансера на Алтае попросили Томенко не закрывать стационар

, ИА "Амител"
Обращение на своей странице опубликовала депутат АКЗС Вероника Лапина

Работники противотуберкулезного диспансера в Рубцовске направили обращение губернатору Алтайского края Виктору Томенко. В нем они просят сохранить хотя бы 20 мест для пациентов на круглосуточный стационар и заменить руководство. Обращение на своей странице в соцсетях опубликовала депутат АКЗС Вероника Лапина.

В тексте обращения сказано, что, несмотря на опровержение Минздрава Алтайского края о полном закрытии стационара, тем не менее отсутствует приказ о реорганизации тубдиспансера.

"Возмущены ситуацией и пациенты, и горожане. На протяжении скольких лет проблема требует внимания краевых властей и финансирования, но с мертвой точки не двигается. Непонятно каким образом больных будут возить в круглосуточный стационар в Лебяженскую больницу. Говорят, что там нет рентген-аппарата, необходимой вентиляции в палатах", – пишет Вероника Лапина.

Из обращения стало известно, что главврач Иван Шатилов ушел в отпуск с 18 ноября. Письмо о закрытии стационара его якобы заставили написать на имя замминистра здравоохранения по краю Натальи Белоцкой. Причиной было указано аварийное состояние здания, хотя медработники этот факт опровергают. Однако, по их мнению, нужно провести в здании ремонт.

Медработники просят сохранить возможность для выбора больными лечебного учреждения и оставить в Рубцовском стационаре 20 коек для круглосуточного наблюдения и 20 коек для дневного. Также они попросили подобрать подходящее здание для амбулаторно-поликлинической службы с учетом норм СанПиН.

Ранее стало известно о закрытии тубдиспансера в Рубцовске и переводе всего его пациентов в Лебяженскую туберкулезную больницу. В Минздраве потом пояснили, что в здании будет организована амбулаторная медпомощь и дневной стационар для пациентов с закрытой формой туберкулеза.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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