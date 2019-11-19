Стало известно, когда в России выпустят первые электронные паспорта

Первые электронные паспорта размером с пластиковую карту появятся в России в начале 2020 года, сообщает "Лента".

Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, в это время выпустят первые 100 тысяч изделий и планируют запустить мобильное приложение, которое будет сопровождать гражданина там, "где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется".

Также Акимов призвал президента провести общенациональный конкурс, чтобы выбрать дизайн будущих паспортов. По его мнению, это должно быть "современное решение, красивое", которое поддержат люди.