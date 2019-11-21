Путин рассказал о причинах распада СССР

Президент России Владимир Путин рассказал, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, а причиной его стала неэффективная экономическая политика, сообщает "Лента".
"Это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела фактически к коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", – сказал глава государства.
В качестве примера эффективных преобразований Путин привел КНР, где получилось "использовать возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики". Он отметил, что в СССР ничего подобного сделано не было.
Комментарии
Перевербовали "контору" всю с потрахами, вот и причина
Я так понимаю сейчас экономика РФ при правлении уже 20 лет вот таких !!!на высшем уровне!!! и все эффективнооооооо.
причиной его стала неэффективная экономическая политика
а-то, раформа косыгина-либермана запустившая становление капитализма в СССР....
В качестве примера эффективных преобразований Путин привел КНР
ага
Китайская Народная Республика есть социалистическое государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян.
)))
Калоши резиновые производили не того размера...
КГБ просрали империю. Могли бы пристрелить просто несколько национальных лидеров .
Не придушил Иосиф Виссарионович до конца троцкистскую гниду, не успел. Она выжила и ползала, вот и приползла.
Сейчас можно рассказывать все что угодно, и даже новую историю писать. Например аналог Викпендии, даже денег посчитали сколько можно на этом освоить. Должно быть только править ее могут избранные.
Когда распадался СССР, Китай был беднейшей страной. Я помню, как в конце 80 х китайцы ринули в наши магазины и скупали всё , что было на полках - металлическую посуду, утюги, резиновую обувь, кровати с сетками и отправляли домой контейнерами...А теперь вдруг раз - Китай оказывается проводил правильную экномическую политику?! Негоже Президенту пользоваться данными только либерастических аналитиков. Ошибочные идеи губят прекрасные проекты!
Ошибочные идеи губят прекрасные проекты!
ага
Основа социалистической экономической системы Китайской Народной Республики — социалистическая общественная собственность на средства производства, то есть общенародная собственность и коллективная собственность трудящихся масс.
Социалистическая общественная собственность ликвидирует систему эксплуатации человека человеком, осуществляет принцип «от каждого — по способностям, каждому — по труду».
На начальной стадии социализма государство поддерживает экономическую систему, при которой общественная собственность доминирует и другие формы собственности развиваются параллельно, придерживается системы, при которой распределение по ТРУДУ доминирует при сосуществовании с другими способами распределения.
)))
21.11.2019 10:24
- гость -
"ага"
Так и я про то, что наш Гарант, основываясь на этой ложной аналитике, пможет привести страну к очередному калллапсу!
Альтернативы социализму нет. На Земле больше нет источников для поддержания капитализма. Кризис или череда кризисов, в которую сползает мир - это уже агония.
21.11.2019 10:24
- гость -
Дак у нас во времена СССР и было : От каждого по возможности - только Каждому По Должности! Что собственно всякие кпрф и хотят вернуть походу
10:45
именно так, барнаульский мыслитель!
21.11.2019 10:50
месный
Дак у нас во времена СССР и было : От каждого по возможности - только Каждому По Должности!
только надобно уточнить на каком этапе существования СССР...