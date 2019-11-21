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Путин рассказал о причинах распада СССР

, ИА "Амител"
Основная причина, по мнению президента, лежит в экономических проблемах
Фото: versiya.info

Фото: versiya.info

Президент России Владимир Путин рассказал, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, а причиной его стала неэффективная экономическая политика, сообщает "Лента".

"Это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела фактически к коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", – сказал глава государства.

В качестве примера эффективных преобразований Путин привел КНР, где получилось "использовать возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики". Он отметил, что в СССР ничего подобного сделано не было. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

21.11.2019 08:30
- гость -

Перевербовали "контору" всю с потрахами, вот и причина

21.11.2019 08:37
- гость -

Я так понимаю сейчас экономика РФ при правлении уже 20 лет вот таких !!!на высшем уровне!!! и все эффективнооооооо.

21.11.2019 08:43
- гость -

причиной его стала неэффективная экономическая политика

а-то, раформа косыгина-либермана запустившая становление капитализма в СССР....

21.11.2019 08:45
- гость -

В качестве примера эффективных преобразований Путин привел КНР

ага
Китайская Народная Республика есть социалистическое государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян.
)))

21.11.2019 08:49
Гость

Калоши резиновые производили не того размера...

21.11.2019 08:54
- гость -

КГБ просрали империю. Могли бы пристрелить просто несколько национальных лидеров .

21.11.2019 09:16
- гость -

Не придушил Иосиф Виссарионович до конца троцкистскую гниду, не успел. Она выжила и ползала, вот и приползла.

21.11.2019 09:57
- гость -

Сейчас можно рассказывать все что угодно, и даже новую историю писать. Например аналог Викпендии, даже денег посчитали сколько можно на этом освоить. Должно быть только править ее могут избранные.

21.11.2019 10:20
- гость -

Когда распадался СССР, Китай был беднейшей страной. Я помню, как в конце 80 х китайцы ринули в наши магазины и скупали всё , что было на полках - металлическую посуду, утюги, резиновую обувь, кровати с сетками и отправляли домой контейнерами...А теперь вдруг раз - Китай оказывается проводил правильную экномическую политику?! Негоже Президенту пользоваться данными только либерастических аналитиков. Ошибочные идеи губят прекрасные проекты!

21.11.2019 10:24
- гость -

Ошибочные идеи губят прекрасные проекты!

ага
Основа социалистической экономической системы Китайской Народной Республики — социалистическая общественная собственность на средства производства, то есть общенародная собственность и коллективная собственность трудящихся масс.
Социалистическая общественная собственность ликвидирует систему эксплуатации человека человеком, осуществляет принцип «от каждого — по способностям, каждому — по труду».
На начальной стадии социализма государство поддерживает экономическую систему, при которой общественная собственность доминирует и другие формы собственности развиваются параллельно, придерживается системы, при которой распределение по ТРУДУ доминирует при сосуществовании с другими способами распределения.
)))

21.11.2019 10:27
- гость -

21.11.2019 10:24
- гость -
"ага"
Так и я про то, что наш Гарант, основываясь на этой ложной аналитике, пможет привести страну к очередному калллапсу!

21.11.2019 10:45
- гость -

Альтернативы социализму нет. На Земле больше нет источников для поддержания капитализма. Кризис или череда кризисов, в которую сползает мир - это уже агония.

21.11.2019 10:50
месный

21.11.2019 10:24
- гость -

Дак у нас во времена СССР и было : От каждого по возможности - только Каждому По Должности! Что собственно всякие кпрф и хотят вернуть походу

21.11.2019 10:55
- гость -

10:45
именно так, барнаульский мыслитель!

21.11.2019 11:01
- гость -

21.11.2019 10:50
месный
Дак у нас во времена СССР и было : От каждого по возможности - только Каждому По Должности!

только надобно уточнить на каком этапе существования СССР...

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