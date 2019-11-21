Готовьте кошельки. Получить или поменять водительские права теперь будет очень дорого

Ранее "Российская газета" сообщила об изменениях в порядке получения медицинской справки для водителей. С 22 ноября россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения наличия в организме наркотиков и маркера CDT, который указывает на систематическое употребление алкоголя.
Сразу после появления этой информации в нескольких российских городах автомобилисты выстроились в очереди, чтобы получить справки до вступления нововведений в силу. Так, "Вести Воронеж" сообщают, что у местного наркодиспансера собралось несколько десятков человек. Основная причина ажиотажа на получение документа – резкое повышение стоимости. По данным телеканала, с 22 ноября стоимость прохождения комиссии вырастет с тысячи до 5450 рублей.
Жители Ярославля утверждают, что получение справки в их городе станет дороже почти в 14 раз. Сейчас ее цена 300 рублей, а увеличится она до 4,8 тысячи.
В социальных сетях Барнаула также активно обсуждается тема подорожания медицинской справки. Сообщается, что в местных медицинских учреждениях цена также увеличится в несколько раз. Тем не менее очередей в Барнауле пока нет.
Комментарии
Если подорожание с 22 ноября то поздно пить боржоми.
чем тщательнее подходить к выдаче справок-тем меньше аварий будет.... а нельзя ужесточить выдачу справок и при этом не увеличивать стоимость??? или это невозможно по причине жадности власти???
Очередное безмолвное жаханье электората?
Туда же и получение нового образца паспорта по той же схеме. Не чего народ распускать.
народ проигрывает по всем фронтам б@здарн@му "но слишком высоко оплачиваемому" правительству с вождем Ч - прискорбно !!!
Главное этот побор обосновать благими намерениями. Можно еще по форме черепа выявлять преступников и на пару тройку лет привлекать их на принудительные работы на благо общества.
А старые справки действительны остются? Их же сроком на год выдавали
Нет ажиотажа и очередей?
Да вы зайдите в наркологию на Льва Толстого, а потом в дурничку на Луговую и ужаснетесь от количества народа.
Сами врачи просто охреневают от такого количества людей на этой неделе.
Там предприимчивые люди уже местом в очереди торгуют, а вы говорите ажиотажа в Барнауле нет...
Одноклассник сегодня приехал очередь занять за справкой для ГАИ к семи утра и был уже ТРИДЦАТЫЙ! К открытию диспансера за ним было еще человек 50!
А вы тут пишите что очередей нет.
А по сути, в очередной раз вольнодумцы и минздрав народ свой поимели. Поздравляю! Ха Ха Ха.
По реке кровавых слез
К берегам обмана
Невезучая страна
Держала путь
я вот не пойму ну употребляет человек алкоголь и чё, это совсем не значит, что он пьяным поедет!
У всех мужчин есть член, чё их теперь всех за изнасилование посадить?
Уроды блин!!!!!
Кто то из депутутов походу оборудование для CDT закупил или своему отпрыску не пыльный бизнес замутил
Алкоголик вместо литра бензина купит себе литр самогона. Не нужна алкашу машина
Всё банально просто, люди новая "нефть"...., а дальше думаю всем всё понятно.
21.11.2019 08:26
Зануда
Вы думаете, что правительство беспокоится о безопасности на дорогах? Правительству и ГИБДД глубоко наплевать на безопасность, главная цель - выжать с людей деньги! Деньги - вот главная и первостепенная цель!!!
А русскому Ване только дай шанс устроить ажиотаж, очередь и давку.
Медведев попросил ЕР сделать так, чтобы отчаявшиеся люди не вставали на колени
21.11.2019 09:45
- гость -
Он желает что бы они ползали!
Говорят, анализатор CDT стоит около 8 млн рублей.
Их надо многие тысячи штук во все города и лаборатории.
Ищите кому выгодно.
Не удивлюсь, если им цена тыщ 500.
с такими ценами скоро анализами торговать будут (имею ввиду коррупцию среди мед персонала)
раньше стоила 300 руб, и ни кому не надо было, а сейчас начнется
все у нас продается и покупается
Красота! Всё на благо народа!
Народ радуется и хлопает в ладоши.
Только девственно чистые трезвенники должны управлять автотранспортом. Человек должен сделать выбор - водить транспорт или бухать и колоться. Выбор делается один раз в жизни, после этого перевыбрать невозможно. Сразу будет понятно, если человек едет в общественном транспорте - он уже сделал свой выбор.
Так там по моему на дорогой тест отправляют если у врача есть подозрение после дешевого теста