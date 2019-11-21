Замглавы Бийска арестовали за "тяжкие последствия" для жителей домов на Спекова

Алтайский следком предъявил обвинение Дмитрию Маслюку, вице-мэру Бийска, в превышении полномочий, "повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий" (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в ведомстве. Маслюк, по версии следствия, принял на баланс города три дома на ул. Спекова, непригодные для проживания. Замглавы заключен под стражу.

Следствие установило, что администрация Бийска и ООО (следствие не называет компанию, однако известно, что это строительная фирма "Новолит") заключили договор строительства трех домов по программе переселения из аварийного жилья по улице Спекова. Должностные лица мэрии, пишут в следкоме, процесс строительства жилья не контролировали, а по его завершению дома с явными нарушениями всех норм приняли на баланс города.

Неоднократные обращения жильцов в различные органы власти не принесли результатов – "граждане на протяжении шести лет проживают в опасных для их жизни и здоровья условиях", констатирует следствие. Люди обратились в следственное управление следственного комитета по краю, где после проверки возбудили уголовное дело.

"Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками ФСБ по краю проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования уголовного дела будет дана принципиальная оценка действиям и бездействию иных должностных лиц администрации города Бийска, а также других исполнительных органов государственной власти", — говорится в сообщении.

Ранее, напомним, в администрации Бийска и в домах некоторых чиновниках прошли обыски. Для бесед следователи приглашали несколько действующих и бывших служащих, в том числе Николая Нонко, экс-главу наукограда.