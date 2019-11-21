Россиянин умер стоя в очереди за водительской справкой

В Казани пожилой мужчина умер стоя в очереди за водительской справкой, сообщает "Лента".

Инцидент произошел 21 ноября в республиканском наркологическом центре. Мужчине стало плохо во время ожидания, и он упал. Пострадавшему вызвали скорую помощь, но приехала она не сразу. Прибывший врач подошел к мужчине с глицином и тонометром.

В полиции смерть местного жителя подтвердили, уточнив, что он был 1946 года рождения. Отмечается, что во время ожидания еще одному человеку стало плохо, и он упал в обморок.

Очереди в наркологических диспансерах сегодня наблюдались по всей стране. Автомобилисты хотели успеть получить водительскую справку по старой цене без обязательных анализов на наличие наркотических веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.