Выходные в Алтайском крае пройдут без морозов

В Алтайском крае в субботу днем, 23 ноября, ожидается -12...-17 градусов. В отдельных районах региона небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров, сообщает ЦГМС по краю.

Днем 24 ноября в регионе обещают -8...-13 градусов. А в понедельник, 25 ноября, столбик термометра опустится до -11...-16°C, в южных районах будет -6 градусов.

В Барнауле 23 ноября ожидается -14...-16 градусов. В начале дня небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.