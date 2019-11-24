Алтайская лыжница вошла в состав сборной России на первом этапе Кубка мира

Руководство национальной федерации лыжных гонок объявило состав сборной России на первый этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам, пишет "Алтайский спорт". В команду вошла и алтайская лыжница Яна Кирпиченко.

Первый этап Кубка мира состоится в финском городе Рука с 29 ноября по 1 декабря. Кирпиченко готовилась к сезону в группе тренера Маркуса Крамера.

Напомним, что на контрольных международных стартах в финском Рованиеми алтайская лыжница показала ряд хороших результатов, став серебряным призером в классическом спринте и показав третий результат в гонке на 10 км свободным стилем. В гонке на 10 км классическим стилем Яна заняла седьмое место.

В марте российские лыжницы Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова и Алиса Жамбалова выиграли эстафету 3х5 км на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске, преодолев дистанцию за 43 минуты и 1,3 секунды.