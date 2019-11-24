В Алтайском крае превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ

За неделю в Алтайском крае зафиксировано 14,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на 2,5% выше эпидемического порога, сообщает Роспотребнадзор.

74,3% из всех заболевших – это дети в возрасте до 14 лет. Вакцинация людей, вошедших в национальный календарь профилактических прививок, проводится бесплатно.

По данным на 22 ноября, за счет федеральных средств в регионе привито более 1 млн человек.

Учитывая сезонный уровень заболеваемости респираторными инфекциями, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендует соблюдать меры личной профилактики ОРВИ, которые помогут снизить риск заболевания респираторными инфекциями: