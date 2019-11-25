Инвестор Radisson предложил сторонникам экологии переехать за город

Из-за экологов в Барнауле стопорятся многие проекты, считает замдиректора "ПремиумСтрой Алтай" Иван Лужаев, который пытается построить международный сетевой отель Radisson. Проблему обсуждали на форуме "Бизнес, экология, политика, общество: баланс интересов" в конце прошлой недели, пишет "Политсиб".
Иван Лужаев отметил, что строительство отеля Radisson в Барнауле остановлено во многом благодаря экологам. Но в других городах, если человека не устраивает среда в месте его проживания, он начинает думать о переезде за город или в частный сектор, говорит предприниматель.
"В Москве, например, такое встречается повсеместно. Там почти в каждом сквере что-то строится, и если человек не находит себя в этой среде, то он переезжает в область и хорошо себя там чувствует", – говорит Иван Лужаев и подчеркивает, этот сквер не является для него культовым местом. А барнаульцы просто привыкли к нему "из-за его исторической составляющей".
На форуме стало ясно, что администрации города не удалось подобрать подходящей площадки для строительства отеля Radisson. Предложенные участки не могут конкурировать с центральным сквером, также там есть свои зеленые уголки, заявил Лужаев.
Напомним, что высотное здание Radisson планировали возвести в сквере на углу пр. Социалистического и ул. Молодежной. Объем инвестиций – около 2 млрд рублей. Сетевой отель мог стать угрозой для местных проектов из-за своего высокого уровня обслуживания по умеренной цене, а также благодаря известному бренду. Однако губернатор Виктор Томенко заявил, что барнаульцы против, поэтому стоит подобрать другое место.
Комментарии
Иван Лажаев взялся всем вам указывать что куда вы должны пойти.....
то ли еще будет
Ну вот пусть в Москве и вырубает деревья и строит что ему вздумается. Не... сюда лезть.
Господин инвестор строй за городом. Нам жить в этом городе и спасибо тем, кто мог ему сказать нет...
Сравнил - великий теоретик. В Москву приезжаешь - сразу в глаза бросается обилие парков и зеленых зон. У нас же последнее хотят отнять
Иван лужаев на может пойти.
Ваня, езжай отсюда, если не нравится. Пора хищникам зубы выбивать
Угу, попробуй сейчас в Москве вырубить сквер, умник. Посмотрим как это получится.
это комплимент - самую нищую столицу краёв и областей сравнить с москвой?!
всёравно что старухе сказать - да что вы бабушка?! вы ещё огого как выглядите, в свои 89 лет...
видимо он расчитывал на то что мы совсем далёкие и не знаем и не узнаем как в Москве? так получается?
Вот же !
Маразм.
Окно Овертона в действии. Шаг первый - Немыслимо
Просто волна начала набирать такие обороты что сначала Аристов в воздухе переобулся а потом за ним и все остальные. Ради Лужаева Томенко не будет свой авторитет топить в начале срока. Поэтому "не прокатило".
Как чудесно Иван Лужаев окончательно показал всю свою лояльность и готовность заботиться о барнаульцах. Приехал и начал советовать, кому что делать и где жить.
Согласно статистике Центробанка, на 1 октября 2019 года в российских банках хранились 29,4 триллиона рублей сбережений населения. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял меньше 20 триллионов рублей (с)
Заметьте деньги не вкладывают в развитие экономики , а отдают банкирам под проценты, едва покрывающие инфляцию. В ивропах же отрицательные ставки по депозитам, чтобы деньги работали на экономику.
На ул. Пушкина есть пустырь между домами 50 и 58, дом №56 должны сносить. За этим пустырем в сторону Гоголя стоят какие-то одноэтажные строения, то ли сарайки, то ли гаражи, которые тоже можно снести, они прямо против мэрии и отнюдь ее не украшают. А Рэдисон рядом с мэрией самое то. Никаких деревьев при этом вырубать не надо.
Ваня будет нас учить как жить... Эх Ваня Ваня.
Иван Лужаев выпросил, что бы барнаульцы наконец указали куда ему нужно идти)))))))))))
нормально все с парками в Москве
все стоят. и город озеленяют.
это в Барнауле даже сходить некуда
изумрудный и то прикрыли
больше зеленых зон!!!
пешеходных улиц!!!
Сейчас местные пикейные жилеты Ваню сцаными тряпками закидают)
У них, видите ли, хотели похитить сквер)
Из тех, кто тут льёт литрами слюни за зелёные насаждения, может процентов 10 от силы было в этом сквере. Сквер - десяток ёлок, и 2 ряда кустарника.
В Барнауле, на секундочку, столице одного из субъектов Федерации, нет сетевых гостиниц мирового уровня. Здесь любой приличный командированный испытывает трудности в поселении, Заречье всех не вмещает, да и оно за городом, вообще то.
Гостиница - это не только для командировочных, это и рабочие места, и местные налоги, и приличный ресторан и бар для горожан, да и новое место для культурных событий в городе.
Хороший отель в центре города - необходимость для Барнаула.
Понятно, что есть такие как вы, которым слова командировка и Рэдиссон очень далеки, они с ними никак в своей жизни не пересекаются. У них есть другие жизненные реалии. Но ведь есть люди, и их много, которые оценят Рэдиссон в Барнауле.
Чего топить то, когда и так прорыв за прорывом.
Вырубать ничего нельзя. Снесите сцену где полторы калеки на дне Города пляшут и на Ее месте стройте.
25.11.2019 10:41 Ваня, залогинься
В Барнауле, на секундочку, столице одного из субъектов Федерации, нет сетевых гостиниц мирового уровня.
нафига козе баян? также и Барнаулу якобы отель якобы мирового уровня...
он как собаке 5 лапа.
Хренасе наглость! Не пойти бы этому открывальщику рта самому прогуляться по известному направлению...
молодец блин, за город переехать.... ну спонсируй тех кто хочет, дай денег на землю на постройку, на содержание, на машину, на две, одной мало в семье, на топливо и обслуживание в город ездить каждый день.... желающих жить за городом много, только вот средств на это нет у них. сам вали за город и строй свою редиску там.
Рабочие места, ага, много их в твоей редиске будет - три горничных и директор?
Мест понтовых мало в гостинице - вон сибирь тут рядом в ней есть да и по молодёжной чуть далее колос есть или как там её непомню уже перед сельхозовской общагой.
И чё в бренде твоей редиски известного - вот хилтон известный бренд, а редиска нито ни сё.
25.11.2019 10:41
- гость -
ты уверен, что тебя в эту гостиницу работать возьмут или хотя бы на порог пустят? Топишь не за спасибо, поди?
Здесь любой приличный командированный испытывает трудности в поселении, Заречье всех не вмещает, да и оно за городом, вообще то.
В Сибири поживут, или в Барнауле, или в Центральной - не обсерутся. Город в первую очередь для жителей, а не для гостей. Так что Ваня, не брякал не ты. ни твой редиссон тут никому. Да и тон поменяй.
Что еще раз доказывает - никакой Лужаев не инвестор, а обыкновенный аферист. И фирма его, с 10 тысячами уставного капитала и тремя сотрудниками (они же учредители) - обыкновенная однодневка для отмывания честно украденных миллионов.
Кстати, ни в одном городе, где уже есть или собираются строить Рэдисоны, застройщики не предъявляют таких требований, там все намного скромнее плюс в пользу города либо предусмотрена реставрация исторического здания, рядом с которым строится Рэдисон, либо новенький парк вместо пустыря, на котором, опять же, располагается Рэдисон. И только у нас... И это опять же доказывает - Лужаев не тот, за кого себя выдает. И просто нашел подельников среди чиновников барнаульской мэрии.
Пора бы уже прокурору заняться этой компанией!
Пусть Ваня свою кашолку учит щи варить...
25.11.2019 10:41
- гость -белая кость? Когда вороны обгладают, тогда и будешь белой костью.
наших ворюг ничему еще жизнь не научила? Или лес валить - не привыкать? Ручкаются со всякими уголовниками, потом оправдываются. от Изумрудного еще не отмылись, нет, опять по самые пятки ныряют в то же самое.
25.11.2019 10:41
- гость -
За 20 лет из грязи в князи выросла прослойка директоров мира и его окрестностей, которым в командировке "Сибирь" или "Центральная" не по норкам. Им, вишь ты, мировые бренды подавай. Там кровати мягче, воздух чище, проститутки елитнее? Стивы Джобсы в простых свитерах ходят, а костюмы за стони тысяч носят понтярщики.
всегда найдется светоч, который не мытой челяди расскажет как там в лучших домах Лондона и Парижа и именно он знает как для нас лучшее и правильней...Благодарны ему за просветительскую миссию но пусть валит отсюдаве