Инвестор Radisson предложил сторонникам экологии переехать за город

Из-за экологов в Барнауле стопорятся многие проекты, считает замдиректора "ПремиумСтрой Алтай" Иван Лужаев, который пытается построить международный сетевой отель Radisson. Проблему обсуждали на форуме "Бизнес, экология, политика, общество: баланс интересов" в конце прошлой недели, пишет "Политсиб".

Иван Лужаев отметил, что строительство отеля Radisson в Барнауле остановлено во многом благодаря экологам. Но в других городах, если человека не устраивает среда в месте его проживания, он начинает думать о переезде за город или в частный сектор, говорит предприниматель.

"В Москве, например, такое встречается повсеместно. Там почти в каждом сквере что-то строится, и если человек не находит себя в этой среде, то он переезжает в область и хорошо себя там чувствует", – говорит Иван Лужаев и подчеркивает, этот сквер не является для него культовым местом. А барнаульцы просто привыкли к нему "из-за его исторической составляющей".

На форуме стало ясно, что администрации города не удалось подобрать подходящей площадки для строительства отеля Radisson. Предложенные участки не могут конкурировать с центральным сквером, также там есть свои зеленые уголки, заявил Лужаев.

Напомним, что высотное здание Radisson планировали возвести в сквере на углу пр. Социалистического и ул. Молодежной. Объем инвестиций – около 2 млрд рублей. Сетевой отель мог стать угрозой для местных проектов из-за своего высокого уровня обслуживания по умеренной цене, а также благодаря известному бренду. Однако губернатор Виктор Томенко заявил, что барнаульцы против, поэтому стоит подобрать другое место.