Девятилетняя девочка умерла после ДТП в Барнауле. Два месяца она боролась за жизнь

Девятилетнюю девочку сбил автомобиль "Жигули" под управлением водителя 2000 года рождения. Инцидент произошел 24 сентября на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Челюскинцев.
С места ДТП ребенка увезли в больницу, где она до сегодняшнего дня лежала в коме. После двух месяцев борьбы за жизнь школьница умерла.
Знакомые просят помощи с организацией похорон. Ребенок жил в многодетной семье с низким достатком.
"Прошу вас разместить крик о помощи и помочь организовать девочке достойный последний путь. Вся информация в лицее № 86", – написала Анна в сообществе "Инцидент Барнаул".
Комментарии
Если в семье нет денег, то захоронения ведет государство за свой счет + соц/защита выдает материалку многодетным и малообеспеченным на похороны.
А можно здесь опубликовать реквизиты родителей? Не пойдем же мы в лицей узнавать. Я бы скинула на карту деньги.
Вот так и живем....без надежды на государство, а только на добрых людей....
Жаль девочку.... ""Жигули" под управлением водителя 2000" - вот они выходцы современных автошкол....А что будет когда возраст получения прав еще уменьшат....страшно жить...
Реквизиты то дайте
Бедный ангел, сколько намучилась...
А можно здесь опубликовать реквизиты родителей?
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припоминая ту аварию - родители, если даже что то получат на реквизиты (если они у них есть) маловероятно что на похороны направят.
и выше правильно написали кто занимается в такой ситуации похоронами
ужасно.. а тогда вроде как писали что девочка несильные повреждения получила, а оно вон как вышло..
А разве виновный водитель 2000 г.р. не может помочь финансово? Или его родители?
ОСАГО не покроет все расходы?