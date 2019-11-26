Девятилетняя девочка умерла после ДТП в Барнауле. Два месяца она боролась за жизнь

Девятилетнюю девочку сбил автомобиль "Жигули" под управлением водителя 2000 года рождения. Инцидент произошел 24 сентября на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Челюскинцев.

С места ДТП ребенка увезли в больницу, где она до сегодняшнего дня лежала в коме. После двух месяцев борьбы за жизнь школьница умерла.

Знакомые просят помощи с организацией похорон. Ребенок жил в многодетной семье с низким достатком.

"Прошу вас разместить крик о помощи и помочь организовать девочке достойный последний путь. Вся информация в лицее № 86", – написала Анна в сообществе "Инцидент Барнаул".