Барнаул вошел в двадцатку лучших по качеству жизни городов России

Барнаул стал одним из городов России, жители которых ведут наиболее качественную жизнь. Об этом говорится в данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета при правительстве России.
Эксперты, опросив жителей 78 российских городов с населением более 250 тыс. человек, выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани. А менее всего – в Улан-Удэ.
Барнаул в этом рейтинге занял 20-е место. Напомним, в 2018 году столица Алтайского края была на 50-м месте, согласно прошлому исследованию.
При проведении исследования учитывались такие показатели, как:
- работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции;
- развитие образования и культурной инфраструктуры;
- состояние жилого фонда и благоустройство города;
- работа местных властей;
- качество медицинского обслуживания;
- общая оценка положения дел в городе (доля довольных жизнью, доля уверенных в своем завтрашнем дне и будущем своего работодателя, доля тех, кто не собирается переезжать в поисках лучшей жизни).
При этом хуже всего в Барнауле оценили медицинское обслуживание населения – по этому показателю город на 68-м месте. Выше всего оценили работу местной власти (10), а также культуру и образование (18).
Среди городов СФО в рейтинге выше Барнаула оказались Иркутск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск и Томск.
В каждом городе было опрошено не менее 600 человек. "Использованные выборки репрезентативны и полностью отражают социально-демографический профиль населения по рассмотренным городам", – отмечается в отчете Финансового университета.
Комментарии
Ок, понял, спасибо за информацию. Буду щас на работу добираться по плохим дорогам, ужасным пробкам, заставленным в неположенном месте транспортом, с вонючими грузовиками, по нечищенным дорогам и тротуарам и буду понимать, власть Барнаула - могучая. Фух, а то я было засомневался.
Среди кого они опросы проводят? Не знаю ни одного человека, который бы участвовал когда-либо в каком-нибудь опросе. А они потом сотни тыс. рублей списывают на проведение опросов
"Ох уж эти сказочки,ох уж эти сказочники!"
Мне город нравится.
Одно дело когда ты любишь свой город и другое дело что с ним делают коррумпированные власти и застройщики.
Топорная утренняя шутка?
Да, местная власть - голова... Туда бы еще мозги...
Блин, ну вы уже определитесь наконец. В течении года сообщается о том что Барнаул то не куда не вошёл, то вошёл в самый низ по показателем. Теперь с чего то он в топе. Что то мнение меняется как настроении при пмс.
если этот опрос проводили в администрации, то это многое бы объясняло. А так, нет. Продажненько.
ага в двадцатку лучших, с конца
Дороги у нас хорошие! побойтесь бога! В Новосибе давно не были?
Пробки? ну да, по утрам и вечерам, и опять же не сравнить с другими городами!
наверное опрос проводили всего в 20 городах...