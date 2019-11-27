Барнаул вошел в двадцатку лучших по качеству жизни городов России

Барнаул стал одним из городов России, жители которых ведут наиболее качественную жизнь. Об этом говорится в данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета при правительстве России.

Эксперты, опросив жителей 78 российских городов с населением более 250 тыс. человек, выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани. А менее всего – в Улан-Удэ.

Барнаул в этом рейтинге занял 20-е место. Напомним, в 2018 году столица Алтайского края была на 50-м месте, согласно прошлому исследованию.

При проведении исследования учитывались такие показатели, как:

работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции;

развитие образования и культурной инфраструктуры;

состояние жилого фонда и благоустройство города;

работа местных властей;

качество медицинского обслуживания;

общая оценка положения дел в городе (доля довольных жизнью, доля уверенных в своем завтрашнем дне и будущем своего работодателя, доля тех, кто не собирается переезжать в поисках лучшей жизни).

При этом хуже всего в Барнауле оценили медицинское обслуживание населения – по этому показателю город на 68-м месте. Выше всего оценили работу местной власти (10), а также культуру и образование (18).

Среди городов СФО в рейтинге выше Барнаула оказались Иркутск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск и Томск.

В каждом городе было опрошено не менее 600 человек. "Использованные выборки репрезентативны и полностью отражают социально-демографический профиль населения по рассмотренным городам", – отмечается в отчете Финансового университета.