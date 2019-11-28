ФАС предупреждает россиян о росте цен на бензин в 2020 году

Федеральная антимонопольная служба ожидает в 2020 году рост цен на бензин в пределах инфляции, сообщает ТАСС.

Заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин подчеркнул, что согласно опыту прошлых лет, динамика роста цен на бензин будет схожа с темпами инфляции. Он добавил, что есть как высокие периоды, так и низкие.

В сентябре этого года Росстат выявил рост цен на бензин. Розничные цены на топливо выросли в 30 субъектах России на 0,7%.

Глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что до конца года ведомство не ожидает резкого роста цен на бензин и дизельное топливо. Стоимость будет расти в пределах инфляции.