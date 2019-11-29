Родители-сектанты жестоко убили своего сына при попытке изгнать из него беса

В лесопарке города Екатеринбурга было обнаружено тело девятилетнего мальчика, рот которого был закрыт кляпом. На теле ребенка обнаружили множество следов насилия, сообщает Znak.

Известно, что убитый был гражданином Белоруссии. Наводку на предполагаемых преступников дала тетя ребенка, которой мать мальчика сама рассказала об убийстве.

Семья состояла в религиозной секте, и преступление было спровоцировано их убеждениями. По предварительной версии, родители изгоняли беса из собственного сына. Его били плетью, а рот заткнули кляпом, что и стало причиной смерти. Скончался ребенок от асфиксии.

Мать сразу после этого уехала в Беларусь и была задержана. Поиски отца продолжаются. По информации местных СМИ, он является уроженцем Алтайского края и до сих пор находится в Екатеринбурге.

Ведомства пока не комментируют эту ситуацию.