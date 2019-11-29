Acer презентовал игровое кресло Predator Thronos Air. Стоит оно как двушка в Барнауле

Фото: astera.ru

Компания Acer объявила о старте продаж игрового кресла Predator Thronos Air в России. Выглядит оно действительно как настоящий трон.

Комплект состоит из трех мониторов, мощного современного компьютера и самой конструкции кресла. Регулировать его наклон можно до 140 градусов. Также в сиденье установлена система вибрации и "нулевой гравитации". Сделано все для максимального погружения в фильмы и игры.

За производительность отвечает компьютер Predator Orion 9000: 129 ГБ ОЗУ, две видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и процессор Intel Core i9. Также вместе с креслом покупатель получит полный комплект необходимых девайсов.

Стоимость игровой станции в России составляет 2 499 000 рублей.