Почти четверть жителей Алтайского края – холостяки и незамужние

Почти четвертая часть жителей Алтайского края старше 16 лет никогда не состояла в официальном браке. Такую статистику приводит региональный Алтайкрайстат.

Чаще всего в брак вступают в возрасте 25-34 лет. Например, в 2018 году это женщины 20-24 лет и мужчины от 25 до 29 лет. Большая часть женщин идут под венец в 22 года, мужчины – в 27 лет.

Статистика 2018 года демонстрирует снижение количества браков: их было заключено 13,2 тысячи, это на 35% меньше, чем пять лет назад. Но и разводов стало меньше: 10 тысяч вместо 13,2 тысячи в 2013 году.