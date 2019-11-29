Опубликован проект закона о домашнем насилии

Совет Федерации опубликовал проект закона "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ", который был предложен группой сенаторов и депутатов Госдумы.
Он предполагает вынесение предписаний о защите жертв. Кроме того, медицинские учреждения будут обязаны сообщать о фактах домашнего насилия.
"Судебным защитным предписанием нарушителю может быть запрещено совершать семейно-бытовое насилие; вступать в контакты, общаться с лицом, подвергшимся семейно-бытовому насилию, в том числе по телефону, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет; предпринимать попытки выяснять место пребывания лица, подвергшегося семейно-бытовому насилию, если это лицо находится в месте, неизвестном нарушителю", — уточняется в документе.
Также виновники будут ставиться на учет и проходить профилактические программы. Основанием для применения мер профилактики могут стать как сообщения жертвы, так и обращения, полученные от очевидцев.
Ознакомиться с полным текстом проекта можно по ссылке.
Комментарии
Сливаем воду, тушим котлы Приехали!
Если я не ошибаюсь, похожий закон действует в США, там осужденный не имеет право подходить к своей жертве и ее родственникам ближе чем нам какое - то количество метров. Вроде бы так я читал.
Отдохнули от профкомов и парткомов, которые в советское время очень любили покопаться в чужом грязном белье? Теперь хотят создать НКО, в которые можно будет пожаловаться на мужа. который причиняет моральный вред отказам купить новую машинку. И муж будет ходить оправдывться. Мало нам ювенальной юстиции, которая превратила детей в стукачей на родителей и учителей, теперь всякие НКО будут лезть в семью и учить как правильно жить. Куда катимся? Ладно всякие оксаныпушкины бьются за возожность своих подружек - рублёвских жён - выбивать бабло из папиков-мужей, а нам-то это зачем? Сколько можно обезьянничать за западом? Следующий закон о гей-браках будет?