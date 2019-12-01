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Новости

Чиновников предлагают штрафовать за нежелание повышать уровень жизни населения

, ИА "Амител"
Некоторые должностные лица ставят под сомнение обязательства государства перед избирателями
Некоторые считают, что государство людям ничем не обязано / Фото: astrokamen.ru

Некоторые считают, что государство людям ничем не обязано / Фото: astrokamen.ru

Депутаты Госдумы предложили ввести штраф для чиновников за "оскорбление избирателей", которые зачастую голосуют за обещания лучшего будущего, пишет "Парламентская газета". Инициативу ГД планирует рассмотреть в первом чтении в декабре.

Документ разработан депутатами Николаем Коломейцевым и Сергеем Казанковым. По их словам, в последнее время в России участились случаи публичных выступлений должностных лиц, в которых они позволяют себе ставить под сомнение обязательства государства перед избирателями, в том числе по повышению уровня жизни населения.

При этом, как отмечается, сейчас невозможно привлечь чиновников к ответственности за подобные высказывания. А дисциплинарные взыскания возможны только по решению вышестоящего руководства.

В связи с этим депутаты предлагают дополнить КоАП новой статьей "Оскорбление избирателей", которая предусматривает ответственность за публичное отрицание обязанности по созданию условий для достойной жизни.

Что касается наказания, то для должностных лиц штраф составит 30-50 тыс. рублей, а для государственных и муниципальных чиновников возможна дисквалификация на срок до трех лет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

1.12.2019 18:54
могиканин

а депов ,голосовавших за закон ущемляющий их избирателей отзывать и в нар.хозяйство на рабочие места,со сдельной оплатой,но не выше мрот.

1.12.2019 18:58
- гость -

Никакие штрафы мразь не сделают человеком. А во власти этих раскормленных мразей - подавляющее большинство.

1.12.2019 19:10
- гость -

Это мулька. Всё равно никого наказывать не будут, может только раз-другой. Так, - пыль в глаза, мол, - радеют.
А как же быть с вопиющим оскорблением - пенсионной реформой? Ответа, я думаю, не услышим.

1.12.2019 19:35
месный

вы вообще в то чё напсано то врубились?

"участились случаи публичных выступлений должностных лиц, в которых они позволяют себе ставить под сомнение обязательства государства перед избирателями"

тоесть тут походу государство лапши навешало, а наказывать будут тех кто про это рискнёт сказать

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