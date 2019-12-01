Чиновников предлагают штрафовать за нежелание повышать уровень жизни населения

Депутаты Госдумы предложили ввести штраф для чиновников за "оскорбление избирателей", которые зачастую голосуют за обещания лучшего будущего, пишет "Парламентская газета". Инициативу ГД планирует рассмотреть в первом чтении в декабре.

Документ разработан депутатами Николаем Коломейцевым и Сергеем Казанковым. По их словам, в последнее время в России участились случаи публичных выступлений должностных лиц, в которых они позволяют себе ставить под сомнение обязательства государства перед избирателями, в том числе по повышению уровня жизни населения.

При этом, как отмечается, сейчас невозможно привлечь чиновников к ответственности за подобные высказывания. А дисциплинарные взыскания возможны только по решению вышестоящего руководства.

В связи с этим депутаты предлагают дополнить КоАП новой статьей "Оскорбление избирателей", которая предусматривает ответственность за публичное отрицание обязанности по созданию условий для достойной жизни.

Что касается наказания, то для должностных лиц штраф составит 30-50 тыс. рублей, а для государственных и муниципальных чиновников возможна дисквалификация на срок до трех лет.