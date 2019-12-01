"Волк с Попова-стрит". Барнаулец на машине снес бетонный блок и припарковался в снегу

Для какой цели водитель это сделал, осталось тайной / Фото: vk.com/incident22

В Барнауле жители одного из домов увидели утром странную картину – во дворе в снегу стоял автомобиль со сработавшими подушками безопасности, а рядом лежало сдвинутое бетонное ограждение. Об этом сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

"Сегодня утром жильцы дома № 87 по улице Попова обнаружили автомобиль Toyota Carina ED, который отодвинул левым боком бетонный блок и проехал в снег", – рассказали в паблике.

Для какой цели водитель это сделал, осталось тайной. При этом у машины сработали две подушки безопасности.

По мнению барнаульцев, водитель откуда-то вернулся домой уставший или веселый, или же проверял подушки безопасности. Нельзя не отметить, что в целом произошедшее напоминает сцену из фильма "Волк с Уолл-стрит", когда главный герой фильма после бурной вечеринки спокойно, как ему казалось, возвращается домой, а на утро обнаружил, что автомобиль искорежен и по дороге произошло несколько ДТП.