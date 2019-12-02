Главу религиозной секты на Урале задержали после ритуального убийства ребенка

Следователи задержали для допроса 48-летнюю Земфиру Гайнуллину по делу о ритуальном убийстве девятилетнего мальчика из Белоруссии, сообщает Znak.
О ее причастности к убийству данных нет, но во всей истории она однозначно фигурировала. Два дня женщина пыталась воскресить убитого ребенка, а после того как эта идея не удалась, его закопали в парке.
Руководитель сообщества "Ученики Христа" на допросе заявила, что по образованию она "ученик бога" и живет не в этом мире. Известно, что к религиозной деятельности Гайнуллина приступила в 2012 году. Своих адептов она заставляет жестоко наказывать детей за провинности.
Напомним, что тело девятилетнего мальчика было найдено в лесополосе города Екатеринбурга. Во рту у него был кляп, а на теле множество следов от ударов плетью. Ребенка убили при попытке "изгнать из него беса". Мать мальчика задержана, отец, который, предположительно, является уроженцем Алтайского края, до сих пор не найден.
Комментарии
Да что ж такое то... собака порвет любого за своего детеныша, а тут люди... с виду...
В каком возрасте у этих особей уезжает бак?
Ну раз живет в другом мире, так надо её туда и департировать и её преспешников.
Где полицаи, где соцслужбы, где уполномоченный по правам ребёнка? Изолировать