Родственники погибших в ДТП в Забайкалье получат денежную выплату

По миллиону выплатят родственникам погибших в ДТП в Забайкалье, сообщает официальный портал края. Также все пострадавшие получат компенсации в размере от 200 до 400 тысяч рублей.

Выплаты будут осуществлены в короткие сроки из резервного фонда правительства Забайкалья. Общая сумма составит около 27 млн рублей.

1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края рейсовый автобус рухнул с моста. Погибли 19 человек, среди них два ребенка. Более 20 человек получили травмы разной степени тяжести. 2 декабря объявлен днем траура по погибшим. По факту произошедшего продолжается уголовное расследование.