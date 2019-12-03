ЛДПР выдвинет на пост главы Барнаула депутата и бизнесмена Скосырского

ЛДПР выдвинет на пост главы Барнаула своего депутата, индивидуального предпринимателя Алексея Скосырского. Такое решение приняли в партии после недавнего координационного совета. Эту новость amic.ru сообщила и.о. регионального отделения партии Евгения Боровикова.

Заседание совета прошло еще на минувшей неделе, но тогда было определено два кандидата: Скосырский и Боровикова. В итоге выбор пал на него.

Отметим, что ЛДПР стала второй партией, которая определилась со своим кандидатом и готова публично об этом объявить. Первыми были коммунисты, которые выдвинут депутата БГД Елену Хрусталеву. "Справедливая Россия", скорее всего, вообще воздержится от участия в конкурсе по выбору градоначальника. Официальная причина в отсутствии всенародных выборов. С 2010 года в Барнауле главу города выбирают депутаты из числа прошедших конкурсную комиссию. Кстати, в ЛДПР и КПРФ тоже выступили за возвращение выборов, но от участия все же не отказались. "Единая Россия" пока молчит. Но источники amic.ru сообщают, что на этот пост может претендовать Стелла Штань, сейчас она занимает должность представителя губернатора в краевом парламенте, а ранее была депутатом АКЗС и работала в мэрии Барнаула. Возможно, в конкурсе будут участвовать и самовыдвиженцы.

Градоначальника выберут 14 февраля 2020 года.