СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили в СК РФ.

Установлено, что мотивом для совершения преступления стала личная неприязнь, обусловленная тем, что отец на протяжении длительного времени причинял своим дочерям психические и физические страдания. Этот факт учтен как смягчающее обстоятельство.

Благодаря результатам экспертиз стало известно, что двое из сестер могли осознавать характер совершаемых ими действий. В отношении младшей сестры прокурору направлено постановление о применении медицинских мер принудительного характера.

"По данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян, находясь в квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли последнему многочисленные удары ножом и молотком по телу, в том числе в жизненно важные его части – голову, шею, грудь. От полученных травм мужчина скончался", – говорится в сообщении ведомства.