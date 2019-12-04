Коллекторы больше не смогут выбивать долги у россиян за ЖКХ по агентской схеме

Коллекторы полностью потеряют доступ к долгам россиян за ЖКХ, пишут "Известия". Соответствующий законопроект будет подготовлен в январе 2020 года, а затем принят на весенней сессии.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, новый документ запретит коллекторам работать по агентской схеме.

"Любые лазейки пресечем. Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания", – заявил депутат.

Действующее законодательство уже лишает прав коллекторов покупать задолженности граждан по коммунальным платежам. Но взыскатели нашли обходные пути благодаря агентскому договору, без переуступки прав требования и с фиксированным процентом с возвращенных денег.