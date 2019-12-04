Проблему с автобусами в Бельмесево решают по поручению Вячеслава Франка

Первый заместитель главы администрации города Вячеслав Франк поручил комитету по дорожному хозяйству, транспорту и связи рассмотреть этот вопрос и придумать, как помочь людям, сообщает пресс-служба администрации Барнаула. Это решение стало реакцией на сообщения жителей Бельмесево о проблемах с транспортом.

В администрации города отметили, что маршруты № 104 и 104ю являются социально значимыми, но экономически невыгодными для перевозчиков. Поэтому они субсидируются из бюджета города. Ежегодно на их поддержание выделяется 6,6 млн рублей.

Вопрос по увеличению количества и сокращению интервала автобусов администрацией решен положительно. В данный момент разрабатывается оптимальное расписание.