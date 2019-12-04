Сотрудница банка и ее сын украли восемь миллионов рублей у пенсионера в Москве

Сотрудница банка и ее сын украли со счета пенсионера восемь миллионов рублей. Подозреваемые в хищении средств были установлены и задержаны, сообщает РИА "Новости".

83-летний дедушка обратился в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы денег с банковского счета. Позже сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались сотрудница банка и ее сын.

"Женщина изменила владельца расчетного счета москвича на своего знакомого. Однако завершить операцию по обналичиванию злоумышленники не смогли по независящим от них причинам", – рассказала информагентству официальный представитель МВД России Ирина Волк.