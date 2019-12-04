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Какой будет инфляция в конце 2019 года и почему на Алтае подорожала гречка

, ИА "Амител"
Как на инфляцию в Алтайском крае влияют низкие зарплаты жителей

Люди жалуются на рост цен и падение доходов, а правительство заявляет о том, что инфляция в 2019 году растет медленнее, чем предполагалось. А в 2020 году и  вовсе составит меньше 3%. Какова ситуация в Алтайском крае и как на инфляцию влияют зарплаты населения amic.ru рассказала управляющий отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова. Также она объяснила зачем Центробанк восемь раз в году меняет ключевую ставку, и почему подорожала гречка.

На что влияет ключевая ставка

- В октябре Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) – до 6,5%. В этом году ставка понижалась четыре раза, но до октября три раза подряд она снижалась на 25 б.п. Поясните, почему Банк России сейчас принял более смелое решение?

Для этого были все основания. Инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось. Ожидания населения и бизнеса относительно роста цен снижаются. При этом рост экономики достаточно сдержанный. В октябре Банк России снизил прогноз по инфляции на этот год и ожидает, что по итогам 2019 года показатель составит 3,2–3,7%.

- Значит ли это, что Банк России может снизить ключевую ставку и на последнем в этом году заседании 13 декабря?

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров.

- Напомните, какое влияние оказывает ключевая ставка Банка России на экономику и банковский сектор.

Ключевая ставка – основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России. Ее устанавливает Совет директоров Банка России восемь раз в год. Меняя ключевую ставку, Банк России влияет на процентные ставки в экономике и стоимость финансовых активов. Это, в свою очередь, влияет уже на спрос на товары и услуги и в результате – на цены. Если ключевая ставка понижается, банки снижают ставки по кредитам, компаниям займы обходятся дешевле, и у банков появляется больше возможностей наращивать кредитование экономики. Это стимулирует инвестиции и в конечном счете рост экономики.

Когда ключевая ставка повышается, ставки по кредитам банков также увеличиваются. Кредиты становятся дороже, но зато растут ставки по депозитам. Это стимулирует сберегать свои финансы. В зависимости от тенденции к сбережению или расходованию средств, формируется внутренний спрос в экономике. Он влияет на цены. Для того чтобы изменение ключевой ставки отразилось на процентных ставках по депозитам и кредитам, нужно время от двух месяцев до трех кварталов. С учетом этого изменение ключевой ставки в полной мере отражается на спросе и ценах через три-шесть кварталов.

Кому выгодны кредиты

- Когда вы говорите о том, что кредитование растет, это наверно, хорошо для экономики, но с другой стороны — плохо для человека, ведь его кредитная нагрузка повышается. Эксперты говорят, что жители страны закредитованы. Нехорошая ситуация с этим и в Алтайском крае. Сейчас ставки по кредитам снова понизятся. Может ли возникнуть кредитный пузырь на рынке нашего региона?

- Во-первых, стоимость кредитов уменьшается постепенно, это не вызывает ажиотажа на кредитном рынке. Во-вторых, ставка по кредиту становится более выгодной не для каждого потенциального заемщика, поскольку снижаются средние ставки. Банки оценивают кредитоспособность заемщика, и уже от этого и ряда других факторов зависит размер процентной ставки по кредиту для конкретного заемщика.

Банкам нужно сохранять качество своего кредитного портфеля, поэтому для определенных категорий потенциальных клиентов они могут ужесточить неценовые требования, например, к обеспечению по кредиту. Сегодня мы видим, что на фоне увеличения кредитной задолженности населения, просроченная задолженность сокращается. На 1 ноября из 209 млрд кредитного портфеля населения нашего региона просрочка составляет всего 5%. В прошлом году она была 7% при меньшем объеме задолженности.

Банк России принимает меры, чтобы защитить граждан. С октября Банк России обязал банки рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика – ПДН. Теперь банки будут более тщательно оценивать заемщиков и выдавать кредиты с учетом уже накопленной долговой нагрузки и возможности человека обслуживать свои обязательства. Более подробную информацию о том, что это за показатель, граждане могут получить на специальном портале Банка России по финансовой грамотности fincult.info.

Почему "просела" ипотека

- Ипотека — один из самых популярных кредитов. Но в этом году спрос на нее в регионе упал. Можно ли ожидать его восстановления и снижения ставок по таким кредитам? Застройщики говорят о том, что они вынуждены поднимать цены на квартиры из-за перехода на эскроу-счета и банковское финансирование. Не стал ли рост цен на жилье той причиной, по которой ипотека "просела"?

- Спрос на ипотечные кредиты снизился из-за временного ужесточения банками условий кредитования в начале года, главным образом, в части процентных ставок. Сейчас банки предлагают клиентам уже более выгодные условия. С мая многие начали снижать процентные ставки по ипотечным кредитам. В мае средняя ставка по ипотечным кредитам в Алтайском крае составляла 10,5%, а уже в октябре снизилась до 9,45%. Это минимальное значение в крае за три последних года. Кроме того, банки стали тщательнее оценивать заемщиков. Выдают более крупные суммы надежным клиентам. Размер среднего ипотечного кредита вырос за год с 1,4 до 1,6 млн рублей.

Что касается перехода застройщиков на банковское проектное финансирование, то ситуация на рынке недвижимости будет регулироваться спросом и предложением. Нужно время, чтобы механизм заработал в полную силу. И ведь есть еще ипотека с господдержкой. Ставки по ипотеке для отдельных категорий граждан ниже средних по рынку и ключевой ставки Банка России.

Об инфляции и маленьких зарплатах

- Как известно, Алтайский край находится на последнем месте в Сибири по зарплатам. Маленькие зарплаты как-то влияют на инфляцию? Можем ли мы говорить, что чем меньше в регионе зарплаты, тем и инфляция меньше?

- По данным Алтайкрайстата, в сентябре 2019 года в Алтайском крае номинальная начисленная средняя зарплата составила 27,7 тысяч рублей. Это на 8,2% больше, чем в сентябре прошлого года, но меньше, чем в других регионах Сибири. Уровень зарплаты, конечно, влияет на спрос. Сдержанный спрос ограничивает рост цен.

- Какова динамика инфляции в Алтайском крае? Можно ли ждать ее снижения? И на что цены растут медленнее всего?

- Годовая инфляция в Алтайском крае в октябре снизилась до 3,8%. В сентябре она была 4%. Второй месяц в регионе снижается продовольственная инфляция. Снизились годовые темпы прироста цен на услуги. На фоне сдержанной динамики потребительского спроса непродовольственная инфляция осталась на уровне прошлого месяца. В этом году урожайность в крае выросла. Это в числе прочих факторов привело к тому, что на рынке появилось больше овощей. В итоге подешевели картофель, лук, морковь, свекла. А свинокомплексы региона за девять месяцев увеличили объемы производства мяса, в результате рост цен на мясные продукты замедлился.

- Но в то же время в Алтайском крае резко подорожала гречка...

- Да, рост цен на гречневую крупу ускорился. Край является крупнейшим производителем гречихи, на нас приходится около 50% от общероссийского объема. В предыдущие два года цены на эту крупу были низкими, поэтому аграрии уменьшили площади посева под эту культуру. Это и привело к подорожанию. Однако текущего урожая будет вполне достаточно для внутреннего рынка. Осенью 2014 года мы уже наблюдали резкий рост спроса на гречку на фоне информации о гибели значительной части урожая гречихи из-за раннего снега и возможном её дефиците. Этот случай часто приводят как пример того, что ожидания роста цен на какой-то часто потребляемый продукт приводят к его реальному подорожанию. Тогда ажиотажный спрос на гречку и правда привел к серьезному повышению цен на нее в 2015 году. Но по мере того как люди поняли, что гречка никуда не исчезла и дефицита по ней нет, ажиотаж спал и цены значительно снизились.

- А что касается непродовольственной инфляции? Она тоже снижается?

- Да, снижается, но медленнее, чем продовольственная. В сентябре и октябре годовая непродовольственная инфляция находилась на уровне 3%. Отмечен низкий рост цен на строительные материалы из-за сокращения темпов ввода жилья. Меры по стабилизации рынка топлива, принятые правительством, продолжают сдерживать динамику цен на бензин и другие виды топлива. На фоне укрепления рубля и сдержанного спроса некоторые товары и вовсе стали дешевле, чем год назад, например, это телевизоры, компьютеры и смартфоны.

Годовая инфляция услуг в октябре снизилась до 4,3% после 4,6% в сентябре. К примеру, подешевели поездки за рубеж – в Китай, Тайланд, Испанию.

- Банк России снизил свой прогноз инфляции на 2019 год. Нам обещают, что инфляция будет 3,2–3,7%. Но как дальше будет развиваться ситуация, инфляция по-прежнему будет падать?

Ожидается, что по итогам 2020 года с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по России составит 3,5–4% и останется около 4% в дальнейшем.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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