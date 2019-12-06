Ловись большая, или Как поймать на Алтае рыбку и не попасть самому

Наступила зима, и любители подледной рыбалки уже пробуют свежий лед и угощают друзей и близких свежепойманным уловом. Между тем, не все так просто на Алтае с подледной рыбалкой. Можно поймать такую "золотую" рыбку, которая и кошелек опустошит и жизнь рыбаку сломает. Когда можно выходить на лед, какую рыбу в Алтайском крае ловить никак нельзя и какой улов разрешен "в одни руки" ИА "Амител" рассказали старший госинспектор ГИМС МЧС РФ по АК Михаил Андриенко и руководитель Алтайского отдела Росрыболовства Олег Сухоруков.

Почему опасен белый лед

- Можно уже поздравлять рыбаков с началом зимнего рыболовного сезона и подледной рыбалки? Лед уже вполне надежен?

Михаил Андриенко: На самом деле выход на лед всегда сопряжен с опасностью. Особенно чревато массовое скопление людей. К сожалению, многие рыбаки этого не понимают, игнорируют запрещающие таблички и выходят на лед. Например, излюбленные места у наших рыбаков около Затона или на Шанторской протоке около Новоалтайска. Мы там часто проводим рейды, увещеваем людей, но… Мы можем вести только профилактическую работу, чтобы предупредить несчастные случаи.

- А их много?

М.А.: К счастью, не так много, но все же есть. Так, зимой 2017-2018 года на водных объектах Алтайского края было четыре происшествия, в которых погибли два ребенка.И это особенно страшно. А прошлой зимой произошло два ЧП, в которых, как мы думаем, погибли три человека: они провалились под лед, и их тела не нашли.

- Как понять, что этот лед может выдержать, а этот опасен?

М.А.: Есть ряд факторов, которые помогают профессионалам понять, насколько лед крепкий. Один из них — цвет. Если лед белый, это значит, что вода периодически выходит на его поверхность, он замерзает слоями и легко разрушается.

Проверить надежность льда поможет шест. С его помощью нужно прощупывать лед на прочность впереди себя. Ногой этого делать нельзя — можно провалиться. Но вообще пересекать водоем нужно только по специальным переправам, которые мы организуем и тщательно проверяем на безопасность.

- Эти переправы в Алтайском крае уже действуют?

М.А.: Еще нет. Обычно мы их открываем уже после середины декабря и то при условии, что морозы перед этим простоят недели три. Чтобы можно было открыть переправу, лед должен быть толщиной от 30 до 40 см.

- То есть, вы проводите рейды, чтобы просто предупредить об опасности людей, которые сами не желают о себе подумать?

М.А.: Не только. Мы занимаемся безопасностью на водоемах, но в тоже время в наши функции входит контроль и надзор за правилами пользования маломерными судами. Почти каждое рейдовое мероприятие проводим с сотрудниками рыбинспекции. Браконьеры при совершении нарушения пытаются уйти от рыбинспекторов, а мы помогаем их догонять. Тут получается пересечение интересов двух служб, и результаты гораздо эффективнее.

О "золотых" рыбках

- В большей степени с борьбой с браконьерством связана все же служба Росрыболовства. Олег Владимирович, вы совсем недавно возглавили Алтайский отдел ведомства. Причем, пришли из совершенно другой сферы, если судить по вашей биографической справке: в 1996 году окончил биологический факультет АлтГУ, работал преподавателем биологии, ОБЖ, физической культуры. В 1997-98г.г. проходил службу по призыву в ВВ МВД РФ. За плечами служба в органах ФСБ России, работа на оборонном предприятии... Как вам на новом месте?

- Да. К исполнению обязанностей я приступил с 3 сентября 2019 года. Действительно, эта сфера деятельности для меня абсолютно новая, а потому сейчас изучаю сложившуюся обстановку, документацию, налаживаю взаимодействие с различными структурами. И тут, с одной стороны, конечно, мне не хватает знаний, умений и навыков. Но с другой, это даже плюс, так как я могу на происходящее посмотреть свежим и более объективным взглядом.

- На ваш свежий взгляд, насколько остро проблема браконьерства стоит в нашем регионе?

- Проблема есть, и стоит также остро, как и в других регионах Сибири. Алтайский отдел относится к Верхнеобскому территориальному управлению Росрыболовства, и я вижу, что ситуация у нас схожа с тем, что происходит у соседей. Но сейчас мы отмечаем снижение выявленных фактов браконьерства. В первую очередь это связано с увеличением штрафов.

- И какие сегодня штрафы?

- Сам штраф, может быть и небольшой, но неприятный — в среднем от 2 до 5 тысяч рублей для физического лица. Но кроме штрафа нарушителю приходится выплачивать еще и ущерб, который он нанес природе. А ущерб по каждому виду рыбы разный. Например, за одну особь сибирского осетра придется заплатить 160 тысяч рублей ущерба.

- Вот так золотая рыбка! А если обратно выпустить?

- А рыбаки и обязаны выпустить рыбу в ее среду обитания, если вдруг случайно поймали ценную особь. За незаконную ловлю осетра предусмотрена уголовная ответственность. Также сразу скажу, что осетра в Алтайском крае нельзя не только ловить, но и покупать у иных лиц, кроме как на специализированных торговых площадках. Сибирский осетр у нас неприкосновенен.

- А какие еще "неприкосновенные" рыбы водятся в Алтайском крае?

- На территории нашего региона запрещен вылов стерляди, тайменя, нельмы. С ограничением можно ловить судака: в одни руки не более трех экземпляров, длинной не менее 33 см. Хариус можно ловить только тот, который достиг длинны не менее 18 см. Поэтому рекомендуем на рыбалку ходить с линейками. И многие, кстати, так уже делают.

- Видимо, прежде чем идти на рыбалку, придется выучить каждую рыбку "в лицо", а то так и разориться можно.

- Рыбакам будет не лишним почитать правила рыболовства и да, посмотреть на рыбку "в лицо". Есть сайт Верхнеобского территориального управления. Там собрано много полезной информации, кроме того рыбаки могут задать свои вопросы и получить ответы. Но вы правы, в любом случае рыбак должен быть знаком с юридической базой. Нужно, например, знать, что одному рыбаку разрешено применять снасти, содержащие не более 10-ти крючков. И что норма вылова на одного человека — 10 кг рыбы в сутки. Кроме того, рыбаки несут ответственность за мусор, который оставляют после себя. Штраф за это от 2 до 5 тысяч рублей. Ну и, конечно, серьезная ответственность грозит тем, кто использует незаконные орудия лова.

- Но какие незаконные орудия лова могут использовать зимой? Сетями уже не порыбачишь..

- Да нет, браконьеры умудряются ставить сети даже подо льдом. Кроме того, используют так называемые самоловы, — совершенно варварское орудие: длинная веревка с поводками и острыми крючками. Рыба получает серьезные ранения, и, как правило, погибает, а в дальнейшем, разлагаясь, заражает водоем. И как правило, таким способом "рыбачат" на зимовальных ямах — то есть в местах, где рыба массово зимует, и где запрещено рыбачить. Плюс используют разные экраны, хапуги, ловушки для рыбы. Все это запрещенные орудия лова.

- 10 кг в одни руки — вполне достаточно, чтобы поесть и друзей покормить. Зачем браконьерам столько рыбы?

- Тут действуют два фактора: жажда наживы и нездоровый азарт. Люди просто захвачены желанием поймать как можно больше рыбы, не принимая в расчет ущерб, который наносят окружающей среде. По-моему глубокому убеждению, стимулируют браконьерство и граждане, которые покупают ""с рук" запрещенную к вылову рыбу.

Инспектор должен и право имеет

- У нас были случаи, когда браконьеры нападали на инспекторов?

- Да, к сожалению, в Алтайском крае неоднократно были факты нападения на госинспекторов, и наши сотрудники получали ранения различной степени тяжести. В 2019 году у нас таких случаев, к счастью, пока не было. А вот в Свердловской области на днях, к сожалению, нашего коллегу браконьер ранил. А егеря — убил. Инспекторы поймали нарушителя при ловле рыбы запрещенным способом. По уточненным данным у браконьера было 350 экземпляров карася и сети. Ущерб составил 87500 рублей.

- И из-за этого решиться на убийство? Расскажите, какими полномочиями обладает инспектор? Что он имеет право делать, а что — нет?

- Права и обязанности государственных инспекторов есть в открытом доступе в интернете, с ними может ознакомиться каждый желающий. Инспектор должен представиться, предъявить свои документы, потом попросить предъявить документы рыбака. Инспектор имеет право осмотреть лодку если есть, а при необходимости — машину. Обязательно — в присутствии свидетелей. Кроме того, у каждого из инспекторов есть видеорегистратор, и он может его использовать при выявлении административного правонарушения и составлении протокола. Естественно, инспектор обязан быть вежливым.

Если выявлено нарушение, инспектор составляет протокол, копию которого отдает нарушителю, изымает запрещенные орудия лова, транспортные средства и рыбу, и далее проводит комплекс мероприятий в соответствии с законом. Меру наказания нарушителю определяет суд, в том числе и сумму штрафа. Что есть, никакие штрафы и деньги с нарушителя на месте происшествия инспектор требовать не имеет права.

- А задержать человека право имеет?

- Он может вызвать на место сотрудника полиции. Принудительно приводить в полицию мы не имеем права.

- В народе говорят, что чаще всего закон нарушают те, кто сам должен ловить браконьеров. Бывает ли среди ваших сотрудников такое?

- Вопрос не самый приятный. В жизни бывает все. Моя задача, как руководителя, проводить профилактику любых коррупционных проявлений на основании действующего законодательства, и в случае выявления таких фактов принимать меры в соответствии с законом. Я обязан не допускать такого и проводить разбирательства в случае выявления подобных нарушений.

- Как биолог можете сказать: сократилось ли количество рыбы в реках Алтайского края? Понятно, что экология тоже влияет…

- Да я вот как раз слышал от наших ученых, что Алтайскому краю очень повезло в плане экологии и чистоты воды. И я бы не сказал, что у нас уменьшается количество рыбы. Например, в этом году мои коллеги сообщили, что в Оби стало больше сазана. Но ведь, чтобы это стало заметно, должен был пройти не один год: нужно время, чтобы сазан вырос до товарного размера. И все равно хочется, чтобы рыбы стало еще больше. Наш отдел, кстати, оказывает непосредственное содействие процессу зарыбления — искусственного воспроизводства рыбы. В этом году провели три таких мероприятия. Конечно, в советские времена работы велось несравнимо больше, но тем не менее, процесс идет.

- Можно сказать, сколько край все-таки теряет рыбы из-за браконьеров?

- У меня нет таких данных. Но я понимаю, что в течение года, а особенно в нерестовый период счет идет явно не на килограммы. И тут нам очень нужна помощь населения. Особенно с конца апреля по конец мая, когда и мы, и общественность должны прикладывать максимальные усилия и не допускать актов браконьерства. Если дать рыбе спокойно отнереститься, уже через несколько лет мы с вами увидим заметный результат. Конечно, на нерест рыбы влияют множество факторов, в том числе и природных. Но сейчас наша основная задача — остановить человека.

- А сами вы рыбачите?

- С детства люблю рыбалку. Но, как пришел на эту должность, все никак времени нет. Хотя хочу как-нибудь съездить порыбачить. И уже понимаю, что теперь буду по-другому смотреть на этот процесс. Будет любопытно.



- От рыбинспекторов никогда не убегали?

- Нет. И никогда в жизни не ставил сети. Мои друзья, научившие меня рыбачить, очень серьезно к этому относились. Случалось, что мы вытаскивали чужие сети и сжигали. Думаю, что большинство нарушений, которые совершают люди, вызваны неправильным отношением к водным биоресурсам. И поэтому чрезвычайно важна профилактическая работа. Мы ее ведем, но пока не достаточно. Кроме того, я глубоко убежден, что без обратной связи от населения эффективность нашей работы будет невысокой. И в этой связи прошу указать мою личную почту: bioresurs22@mail.ru. Любой житель нашего региона может выслать сюда свои предложения, пожелания, или рассказать свою историю.