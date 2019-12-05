Экс-футболист Алексей Смертин протаранил машину на парковке и скрылся с места ДТП

Директор по региональной политике РФС и бывший футболист сборной России Алексей Смертин неудачно выезжал с парковки и задел соседний автомобиль. Осмотрев чужое авто, он скрылся с места ДТП.

В Сети появилось видео, где Смертин на парковке не вписывается в отведенное место для разворота и "цепляет" соседнее авто. Далее экс-футболист потер пальцем "ссадину" потерпевшего, тщательно осмотрел "раны" своей машины и уехал.

"Дожидаться владельца пострадавшего авто Алексей не стал, а просто написал SMS, пообещав все компенсировать. Правда, Смертин не учел, что могут быть скрытые повреждения. К тому же, этот автомобиль находится в лизинге, и его можно ремонтировать только в авторизованных центрах. Автосервис выставил счет на 300 000 рублей", – пишет Baza.

Теперь Смертина могут посадить на 15 суток или вовсе лишить прав на полтора года.

Напомним, что в октябре из-за сбитого мотоциклиста лишили прав Алтайского депутата Госдумы Николая Герасименко. ДТП произошло на Ленинском проспекте в Москве 23 июня этого года.