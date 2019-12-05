Экс-футболист Алексей Смертин протаранил машину на парковке и скрылся с места ДТП

Директор по региональной политике РФС и бывший футболист сборной России Алексей Смертин неудачно выезжал с парковки и задел соседний автомобиль. Осмотрев чужое авто, он скрылся с места ДТП.
В Сети появилось видео, где Смертин на парковке не вписывается в отведенное место для разворота и "цепляет" соседнее авто. Далее экс-футболист потер пальцем "ссадину" потерпевшего, тщательно осмотрел "раны" своей машины и уехал.
"Дожидаться владельца пострадавшего авто Алексей не стал, а просто написал SMS, пообещав все компенсировать. Правда, Смертин не учел, что могут быть скрытые повреждения. К тому же, этот автомобиль находится в лизинге, и его можно ремонтировать только в авторизованных центрах. Автосервис выставил счет на 300 000 рублей", – пишет Baza.
Теперь Смертина могут посадить на 15 суток или вовсе лишить прав на полтора года.
Напомним, что в октябре из-за сбитого мотоциклиста лишили прав Алтайского депутата Госдумы Николая Герасименко. ДТП произошло на Ленинском проспекте в Москве 23 июня этого года.
Комментарии
Ерунда какая-то. Счет автосервиса в 300 косарей за царапину можно засунуть. Решает экспертиза. Хотя футболист конечно не прав, уезжать нельзя.
Во-первых, что за это выложил? А ао вторых , прославиться решил? Написал человек, что все возместит. В уродов превратились людишки
Почему не пишут ФИО "страдальца "? Почему можно написать только Смертина? Хочу знать,кому насчитали 300 к за царапину.. и разберём по молекулам, где он взял бабло на машину
Скорее всего торопился. Опять де был голов все возместить. А гнилушка приехала к друзьям на сто и и за царапину 300 тысяч насчитала.
Скорее бы 90ые вернулись, чтобы все эту гниль которая подняла головы в 2000х опять щемить начали
А никто не заметил что та машина которую он немного задел какбы там вообще не должно быть по идее ну уж не говоря о том, что она смертину выезд заблокировала так-то
Пьяный что ли был?
Какой-то очередной ютубщик-лайкальщик выложил. А глупые СМИ сразу это подхватили.
очень странное видео. куда мерс делся?
5.12.2019 16:10
- гость -
Видимо, пораженный несправедливостью происходящего, помчался догонять Смертина.
Верно, гнилушка какая то быстрее побежала в сми выкладывать. Только почему то свою фамилию стесняется написать. И машину бросила где попало