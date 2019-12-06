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Почему Ракшин и другие бизнесмены не берут деньги у государства и другим не советуют

, ИА "Амител", Юлия Абрамкина
В чем мастодонты алтайского бизнеса видят опасность кредитов и грантов и что нужно для успеха предприятия
Форум 'Мой бизнес: встречи по делу' / Фото: организатор форума ИД 'Алтапресс'

Форум "Мой бизнес: встречи по делу" / Фото: организатор форума ИД "Алтапресс"

Государство хочет, чтобы малым и средним бизнесом (МСП) в Алтайском крае занимались на четверть человек больше, чем сейчас. Для этого до 2024 года в регион направят 2,8 млрд рублей. Но предприниматели с 30-летним опытом не верят в такие "костыли". Государству следует задуматься над тем, как создать условия для бизнеса, чтобы люди сами хотели и могли им заниматься, считают они.

Такие идеи сорвали аплодисменты участников форума "Мой бизнес: встречи по делу", который состоялся 3 декабря в Алтайском филиале РАНХиГС. Его организовало Министерство экономического развития РФ при поддержке информагентства ТАСС. В форуме поучаствовали более 180 человек.

Спасибо, что без господдержки

Основатель "Форбанка" Андрей Макулов рассказал, что его клиенты – как раз малые и средние предприниматели. Из них только 2-3% построили бизнес за счет различных видов господдержки и инвестиций.

"Вот представьте: из 100 человек, только 3. Остальные 97 – за счет собственных средств. В обороте предприятия только 20-30% денег могут быть кредитами. Я бы вообще запретил кредитовать начинающих предпринимателей", – поделился Андрей Макулов, но отметил, что так не только в России, но и в других странах.

Основатель сети "Мария-Ра" Александр Ракшин заявил, что не пользовался господдержкой и рад, что не пришлось отчитываться за то, куда потрачены деньги. Он считает: для развития МСП надо не кредиты давать, а создавать условия для работы и не мешать.

Ракшин привел в пример новость о перевернувшемся автобусе под Читой (погибло 19 человек, 26 получили травмы). "У этого перевозчика обыски походят не только в офисе, а даже дома! Наверное, думают, что он снял с автобуса тормозную колодку и спрятал ее. Почему не проверяют службы, которые должны очищать мост ото льда? Следить за тем, чтобы на линию выходили исправные автобусы, а не рухлядь", – говорит предприниматель.

Собственник компании "Алтайские закрома" Александр Терновой продолжил: "За 27 лет, я благодарен государству, нам никаких форм поддержки не предоставляли. Это сказки – бери деньги, и ты будешь лучшим. Как только вам пишут бизнес-план, можно крест поставить. Пиши сам бизнес-план". А Юрий Фриц, председатель правления Союза предпринимателей, и вовсе отметил: "Появился отдельный вид предпринимателей – охотники на гранты. Они нацелены только на то, чтобы получить деньги, а не выстроить надежную, живучую компанию". 

Вместо больше стало меньше

Растить число МСП будут под эгидой властей всех уровней, подчеркнул на форуме в приветственной речи губернатор Виктор Томенко. К 2024 году – с 265 тыс. человек до 331 тыс. На это выделят 2,8 млрд рублей, а также устроят обучение, льготные кредиты, гранты и другое. Например, около 170 млн рублей пойдет на популяризацию предпринимательства.

Но, говорит Александр Евстигнеев, начальник управления края по развитию предпринимательства, в 2018 году количество занятых в МСП сократилось на 0,3%.

"Мы поймали негативный тренд 2014-2015 годов. Получив поддержку, предприниматели через месяц-два слышали стук правоохранительных органов, которые говорили: "Давай проверим". Сегодня мы от этого уходим. <…> Да, не просто. Да, есть темы, связанные с налоговым регулированием, с контрольной деятельностью. Еще раз: государство и президент приняли решение развивать предпринимательство. Он подчеркивает вашу важную роль в развитии регионов и муниципальной экономики", – говорил с трибуны Александр Евстигнеев.

Есть и другие проблемы. Генеральный директор завода АТИ Артем Шамков рассказал, что когда государство развивало программу импортозамещения, предприятие получило 100 млн рублей на новый проект. Его общая стоимость – 270 млн рублей. Но с конца 2018 года государству интереснее развивать экспорт.

"В связи с этим более 50 постановлений правительства РФ закрыты или отменены", – говорит Шамков.

Но он добавил, что за 2018-2019 годы АТИ удалось получить в фонде развития края около 40 млн рублей на приобретение нового оборудования. "В 2018 году мы запустили цех по производству безасбестовых тормозных колодок для иностранных авто, прицепов и ж/д транспорта", – поделился предприниматель.

Так нужна ли господдержка?

"С марта 2019-го выдано 4 млрд льготных кредитов. Из них больше 2 млрд – это инвестиции в новое дело", – рассказал Александр Евстигнеев. Он согласился с опытными бизнесменами: "Государство должно выступать не подающей стороной, а сервисом. Если не будет своей головы на плечах, то ничего не получится. Мы не навязываем себя как истину в единой инстанции. У меня вопрос к Александру Ракшину: бизнесом нужно заниматься?"

"Бесспорно, – ответил ретейлер, самый крупный налогоплательщик региона, который в этом году перечислит в бюджет 9,3 млрд рублей. – Если не заниматься бизнесом, как страна будет развиваться? Нас в старости кто будет содержать? Мы должны построить фундамент жизни для себя и внуков сегодня, пока молодые и энергичные. Это наша обреченность".  

Андрей Макулов советовал: "Кредитом для старта бизнеса могут быть, например, деньги от проданной машины. У меня ее не было, поэтому я продал машину друга. У нас был еще один друг: он умел хорошо драться. Я сейчас говорю о том, что нужно уметь кооперироваться, объединяться".

Еще он советует искать свободную нишу и предлагать уникальные услуги. "Много лет назад я платил за коммуналку в восемь разных организаций. Поэтому "Форбанк" внедрил систему платежей в одно окно "Город", она только через семь лет заработала в Москве. А еще я вижу, что хороший бизнес вырастает из хобби. Когда человеку нравится что-то делать, он работает лучше и преуспевает. Ну а если дело не пойдет, у него останется хобби. И это тоже хорошо".

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

6.12.2019 08:38
Валерий

Опять Ракшин. Вы угараете? Форум уже прошел, а вы забыть не можете. Расскажите как новогоднюю елку в доме ставить, чтобы долго не осыпалась лучше.

6.12.2019 08:41
Сергеев

Бизнес типа "купи, накрути, опять перепродай" не является высокотехнологичным и не производит никакого материального прибавочного продукта в виде конкурентного материального изделия, которое можно продать.
Поэтому при всём масштабе головокружительных торговых накруток в сотни процентов он тут же встанет мёртвым колом, как только в бюджете кончатся деньги.
Беда и катастрофа страны, превращённой в сырьевую колонию, распродающую свои невосполнимые природные ресурсы, в том, что бизнесом здесь называют коммерцию.

6.12.2019 08:46
- гость -

Не нравится, можно пройти мимо новости, или есть обязанность перед кем то написать что это новость замелькалась? Ну правда, порой комментарии все складываются не по существу дела. Ракшин молодец, как бы вы его тут не поносили. Дал рабочие места, город поставил на лыжню. Где еще столько лыжников? Да и вообще что греха таить большинство затаваривается именно в этой сети. А зависть...плохое качество.

6.12.2019 08:57
Я

Мне помнится здесь недавно другую лялю рекламировали, которая с гранда на гранд прыгала и учила всех жить. Где она сейчас?

6.12.2019 09:38
- гость -

На фото соседка моя красавица

6.12.2019 09:40
Пан

Ракшин в своё время уже все взял, только не деньгами, а помещениями, в которых и располагаются его магазины. И не без помощи властей))

6.12.2019 10:06
- гость -

Потому что Ракшин не дурак. Все у кого акб ленточки резал и к кому на смотрины москвичей возил либо обанкротились либо в тюрьме сидят.

6.12.2019 10:08
- гость -

Просто Минэко дало кучу денег на пропаганду предпринимательства через Мой бизнес и Фонд МСП. Вот они и зарядили и проведение череды мероприятий, и соответственно местную прессу туда подтянули. Только поэтому тут идёт серия материалов, где фигурируют местные бизнесмены, и в том числе Ракшин.
Кстати, насчёт местной империи Зла: АФ более предприниматель, чем все остальные из его семьи и нынешнего менеджмента)

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