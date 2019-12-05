Летим на восток: власти объяснили, зачем нужен авиарейс Барнаул – Новосибирск

Рейс из Барнаула в Новосибирск могут запустить после 2020 года на постоянной основе. В авиакомпании S7 уверены, что направление будет пользоваться большой популярностью у тех, кто хочет улететь на Дальний Восток – в Хабаровск, Владивосток, Читу, Петропавловск-Камчатский. Для этого авиакомпания специально состыковала рейсы удобно для восточного направления. Разница между рейсами составит всего два часа. Уже на новогодние каникулы билет из Барнаула в Новосибирск и обратно можно приобрести за 1600 рублей, сообщил замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин журналистам.

По его словам, в 2020 году будет три субсидируемых авиарейса из Барнаула в Красноярск, Казань и Томск, также с 2 января будет открыт новый рейс в Новосибирск. Полет будет длиться от 35 до 50 минут и осуществляться пять раз в неделю современными лайнерами Embraer 170, рассчитанными на перевозку 78 пассажиров в салоне экономического класса.

На этом направлении предусмотрено софинансирование Алтайским краем и Новосибирской областью – по 25%. Максимальная стоимость билета в одну сторону – 1800 рублей, но авиакомпания может снижать цену по своему усмотрению.

На все субсидированные рейсы в бюджете Алтайского края на 2020 год предусмотрено 49 миллионов рублей, в этом году было направлено 37 миллионов рублей. Рейс из Барнаула в Красноярск будет осуществлять авиакомпания "КрасАвиа" два раза в неделю. Рейс из Барнаула в Томск продолжит выполнять авиакомпания "СиЛА", в Казань – "ЮВТ Аэро". Причем, по данным на ноябрь, заполняемость самолета из Барнаула в Казань составляет примерно 90%. Это около 48 человек. Самолет летает один раз в неделю. Примерно такая же наполняемость и у рейса до Красноярска. Компания "КрасАвиа" видит перспективу у этого направления. Что касается Томска, то там самолет наполовину пуст, но все затраты окупают для авиаперевозчика именно субсидии.

По мнению Дмитрия Коровина, возможный запуск скоростного поезда "Ласточка" из Барнаула в Новосибирск в 2020 году никак не повлияет на спрос на авиабилеты между двумя городами Сибири. Некоторым пассажирам будет удобнее добираться до Новосибирска именно на самолете. В любом случае это позволит разгрузить Чуйский тракт.

Как пояснил генеральный директор АО "Авиапредприятие "Алтай" Виталий Архипенко, по состоянию на 5 декабря на первый рейс, на 2 января, продано уже 12 билетов из 78. Цена составит 1,095 тысячи рублей. Это без учета багажа. Наибольший спрос на билеты ожидают традиционно к лету.

Как отметил Архипенко, в следующем году также вновь будут запущены рейсы из Барнаула в Сочи, Симферополь, дополнительный рейс в Москву ("Аэрофлот"). Ведутся переговоры с запуском рейса до Краснодара, но пока сложно завлечь авиакомпании этим направлением. У Краснодарского края, как и у Алтайского, нет своих самолетов, чтобы сделать это самостоятельно.

Отметим, что S7 в 2020 году открывает сразу шесть новых направлений. С 2 января начнутся полеты из Новосибирска в Ульяновск (дважды в неделю), Кемерово и Барнаул (пять раз в неделю). Два раза в неделю с 4 января 2020 года будут выполняться рейсы в Нижнекамск и Магнитогорск, с 5 января – в Ханты-Мансийск.