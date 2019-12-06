Алтайскому колледжу культуры предложили присвоить имя Михаила Евдокимова

Представители общественной организации "Гражданский патруль" предложили присвоить Алтайскому краевому колледжу культуры и искусств имя Михаила Евдокимова. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте организации 5 декабря.

Авторы отмечают, что несмотря на то, что Евдокимов прославил регион на всю Россию, в крае до сих пор нет ни одного крупного объекта, названного его именем. Отмечается, что постановление о том, чтобы увековечить память знаменитого земляка, создавалось в 2005 году, но не было исполнено.

"Известно, что после окончания школы Михаил Сергеевич некоторое время учился в Барнаульском культпросветучилище на балалаечника. Это учебное заведение существует до сих пор и носит название Алтайский краевой колледж культуры и искусств, – рассказывают общественники.

В связи с этим они предлагают присвоить заведению имя Евдокимова и добавляют, что такая практика не противоречит существующим традициям увековечения памяти земляков.