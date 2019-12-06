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Новости

Алтайскому колледжу культуры предложили присвоить имя Михаила Евдокимова

, ИА "Амител"
Активисты создали соответствующее обращение
Фото: 1tv.ru

Фото: 1tv.ru

Представители общественной организации "Гражданский патруль" предложили присвоить Алтайскому краевому колледжу культуры и искусств имя Михаила Евдокимова. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте организации 5 декабря.

Авторы отмечают, что несмотря на то, что Евдокимов прославил регион на всю Россию, в крае до сих пор нет ни одного крупного объекта, названного его именем. Отмечается, что постановление о том, чтобы увековечить память знаменитого земляка, создавалось в 2005 году, но не было исполнено. 

"Известно, что после окончания школы Михаил Сергеевич некоторое время учился в Барнаульском культпросветучилище на балалаечника. Это учебное заведение существует до сих пор и носит название Алтайский краевой колледж культуры и искусств, – рассказывают общественники. 

В связи с этим они предлагают присвоить заведению имя Евдокимова и добавляют, что такая практика не противоречит существующим традициям увековечения памяти земляков. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.12.2019 10:46
- гость -

Неужели мало других имен?

6.12.2019 11:23
- гость -

нормально!

6.12.2019 11:44
- гость -

Гость 10.46
Каких имен? Не себя ли прочишь?

6.12.2019 11:47
- гость -

Гражданский патруль не удосужился узнать, что в с.Верх-Обский есть центр культуры и спорта, названный в честь Евдокимова, а также средняя общеобразовательная школа его имени.

6.12.2019 11:52
- гость -

некоторое время учился в Барнаульском культпросветучилище на балалаечника

Это сколько?

6.12.2019 12:00
- гость -

Хорошее предложение. Самый известный артист из получавших образование в культпросветучилище. Это учебное заведение успешно готовило кадры для районов края. Практически в каждом Доме культуры работали выпускники АКПУ.

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