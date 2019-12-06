Алтайскому колледжу культуры предложили присвоить имя Михаила Евдокимова

Представители общественной организации "Гражданский патруль" предложили присвоить Алтайскому краевому колледжу культуры и искусств имя Михаила Евдокимова. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте организации 5 декабря.
Авторы отмечают, что несмотря на то, что Евдокимов прославил регион на всю Россию, в крае до сих пор нет ни одного крупного объекта, названного его именем. Отмечается, что постановление о том, чтобы увековечить память знаменитого земляка, создавалось в 2005 году, но не было исполнено.
"Известно, что после окончания школы Михаил Сергеевич некоторое время учился в Барнаульском культпросветучилище на балалаечника. Это учебное заведение существует до сих пор и носит название Алтайский краевой колледж культуры и искусств, – рассказывают общественники.
В связи с этим они предлагают присвоить заведению имя Евдокимова и добавляют, что такая практика не противоречит существующим традициям увековечения памяти земляков.
Комментарии
Неужели мало других имен?
нормально!
Гость 10.46
Каких имен? Не себя ли прочишь?
Гражданский патруль не удосужился узнать, что в с.Верх-Обский есть центр культуры и спорта, названный в честь Евдокимова, а также средняя общеобразовательная школа его имени.
некоторое время учился в Барнаульском культпросветучилище на балалаечника
Это сколько?
Хорошее предложение. Самый известный артист из получавших образование в культпросветучилище. Это учебное заведение успешно готовило кадры для районов края. Практически в каждом Доме культуры работали выпускники АКПУ.