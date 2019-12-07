Голубую двухэтажку напротив ТРЦ Galaxy снесут ради офисника с витражами

Голубое двухэтажное здание на пр. Строителей, 44 скоро снесут, чтобы построить семиэтажное офисное здание, сообщает "Политсиб.ру". Территория будущей застройки – 18 соток и расположена напротив комплекса зданий ТРЦ Galaxy.
Эскиз офисника защищал архитектор Владимир Золотов на градостроительном совете 5 декабря. Автор предлагает сохранить архитектуру забора, который огораживает территорию, а вот для здания он выбрал современные решения. Фасад почти полностью закрывает витражное остекление, остальные плоскости защищают навесные панели.
Градостроительный совет нашел недочеты в представленном проекте, предложил доработать его и еще раз вынести на суд экспертов.
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