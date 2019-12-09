Сильный пожар произошел в бийской многоэтажке

В доме № 39 по улице Васильева на втором этаже сгорела квартира, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск".
Одна из пожарных машин не смогла проехать к горящему дому из-за нечищеного двора. Огонь охватил все помещение и выбивался из окна.
При пожаре пострадал мужчина, он скончался по пути в больницу.
Сама квартира выгорела практически полностью. Кроме того, от огня, воды и дыма пострадали соседние квартиры.
Подробности инцидента уточняются. Официальную причину возгорания назовет МЧС.
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