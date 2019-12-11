Минстрой: Алтайскому краю дадут 1,5 млрд на строительство водопроводов

Чистая питьевая вода доступна 92,4% жителям Алтайского края. До 2024 года за счет обновления системы водоснабжения показатель вырастет до 95,4%, рассказал глава Министерства строительства и ЖКХ региона Иван Гилев на пресс-конференции 9 декабря.
Развитие инженерной системы идет по программе "Чистая вода" в рамках национального проекта "Экология". "Его суть в том, чтобы до 2024 года повысить долю жителей, обеспеченных питьевой водой, до 95,4%", – пояснил Иван Гилев.
Работы идут в Тальменке, в 2021-2023 годах планируются в селе Родино Родинского района и Петропавловке Петропавловского района. Также предстоит реконструкция системы водоснабжения в селе Новоегорьево Егорьевского района, – сообщил Иван Гилев.
На обновление водопровода по нацпроекту "Экология" край ждет 1,5 млрд рублей по нацпроекту "Экология", а также часть работ финансирует самостоятельно. Например, продолжается проект "100 скважин". В этом году построили 60 скважин. На это ежегодно направляется около 120 млн рублей. Еще на реконструкцию сетей по Краевой адресной инвестиционной программе выделяется до 300 млн рублей.
Комментарии
))))))))))))))))))))))))))))
Чистая питьевая вода доступна 92,4%
Да ладно! Достаточно отъехать на 20 километров от Барнаула и в первом же посёлке мы наблюдаем ситуацию когда у каждого скважина, а рядом выгребная яма. И насколько может быть там чистая вода?