Главред крупного госСМИ заявила, что Путин не будет следующим президентом

Следующим президентом России будет не Владимир Путин, считает глава Russia Today Маргарита Симоньян. Такое мнение она высказала в эфире радио "Комсомольская правда".
"Мой прогноз, что следующим президентом России, как мне кажется, исходя из его же собственных выступлений, не будет Путин Владимир Владимирович. Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет. И порекомендует его в качестве своего преемника. А дальше, как он любит повторять, народ будет выбирать", — сказала Симоньян.
Симоньян не скрывает своего очень позитивного отношения к президенту страны. В своем канале в Telegram она его регулярно называет Начальником и всегда поддерживает.
Тема трансфера власти сегодня является одной и самых популярных для обсуждения в политической среде. В том числе постоянно звучат версии того, кто станет будущим президентом страны. Например, телеведущий Дмитрий Киселев ранее заявлял, что Путин готовит своего преемника на пост главы государства. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что это не так.
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