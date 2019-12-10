Для сотрудников Росгвардии предлагают ввести единую присягу

В Госдуму внесли законопроект, который вводит для сотрудников войск национальной гвардии единый текст присяги и порядок ее принесения, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента. Там же опубликован полный текст документа.
Авторами инициативы стали глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Александр Хинштейн. В пояснительной записке сообщается, что "в настоящее время в государственных органах, где предусмотрена военная и правоохранительная служба, военнослужащие приносят военную присягу, а лица, имеющие специальные звания – присягу". Кроме того присягу в России также приносят судьи, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.
Для сотрудников Росгвардии сейчас нет единой присяги. При этом среди них есть как военнослужащие, так и те, кто имеет специальное звание сотрудников полиции, отмечают авторы законопроекта. А потому логично ввести для них специальный текст и порядок принесения.
"Таким образом, возникает правовая коллизия, когда сотрудники Росгвардии должны приносить присягу сотрудников органов внутренних дел, хотя ее смысл и содержание никак не связаны со службой в Росгвардии и относятся совершенно к иному органу государственной власти", – поясняется в законопроекте.
Авторы инициативы предложили также и текст присяги, которую будут принимать росгвардейцы.
"Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск национальной гвардии: уважать и защищать права и свободы человека и гражданина; свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы; быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью; достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка; хранить государственную и служебную тайну", – так звучит вариант, предложенный в законопроекте.
"Принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания", – объяснил Василий Пискарев.
Комментарии
Слова про избиение и расстрел мирных протестующих будут?
"правовое сознание росгвардейцев", какое правовое сознание, когда безнаказанно могут бить женщин? Позорнее чем эта структура, еще не видел!
Если наши доблестные гвардейцы способны так крушить внутренних врагов, то представьте что они сделают с внешними! - Ничего не сделают, Милорд. Они просто разбегутся. - Почему это? - Потому, что наши гвардейцы привыкли воевать только с безоружными крестьянами. (с) А. ДЮМА...
Если наши доблестные гвардейцы способны так крушить внутренних врагов, то представьте что они сделают с внешними! - Ничего не сделают, Милорд. Они просто разбегутся. - Почему это? - Потому, что наши гвардейцы привыкли воевать только с безоружными крестьянами. (с) А. ДЮМА...
Если наши доблестные гвардейцы способны так крушить внутренних врагов, то представьте что они сделают с внешними! - Ничего не сделают, Милорд. Они просто разбегутся. - Почему это? - Потому, что наши гвардейцы привыкли воевать только с безоружными крестьянами. (с) А. ДЮМА....
Какая им присяга?! За баланду служат.