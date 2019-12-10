Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла на 62-м году жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на шведские СМИ.
"С большой грустью мы вынуждены объявить, что одна из наших любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в апартаментах после продолжительной болезни", – говорится в сообщении менеджера.
В 2002 году у Фредрикссон диагностировали опухоль мозга. В 2016 году группа прекратила гастроли, так как, по словам артистки, врачи рекомендовали ей воздержаться от поездок из-за проблем со здоровьем. Последний альбом под названием Nu Мари выпустила в 2013 году.
Комментарии
как же жаль! RIP
Очень жаль, Мари твой голос, твои песни навсегда с нами!!! R.I.P
печально ! то Лужков . то Мари
Мари, твои песни будут всегда со мной...