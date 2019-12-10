Госдума отменила комиссию за банковские переводы в роуминге

Госдума приняла закон об отмене комиссии за межрегиональные банковские переводы между счетами, зарегистрированными в одном банке, сообщает РИА "Новости".
Законопроект был внесен на рассмотрение в сентябре, а в октябре премьер-министр Дмитрий Медведев пояснил, что эта мера позволит избавить россиян от так называемого банковского роуминга. Он также подчеркнул, что комиссии при переводе средств между регионами в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены.
Позднее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что организация начала соответствующие эксперименты, и к внедрению изменений приступит в 2020 году.
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