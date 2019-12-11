Минспорт хочет строить ФОК только в парке Барнаула и будет идти до конца

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев сообщил, что ведомство не готово переносить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса из парка имени Ленина в другое место Барнаула, и будет идти до конца, несмотря на протесты общественности и градостроительного совета. Для строительства ФОКа придется вырубить сотни деревьев на территории 6 га.
10 декабря состоялась встреча представителей министерства с рядом СМИ региона. Причем, как потом выяснилось, на нее позвали не все СМИ.
Говоря о вырубке деревьев, в министерстве указывают, что строительство подобного объекта предусмотрено градостроительным планом Барнаула еще с 1984 года. Причем территория не является рекреацией, а относится к зоне общественно-деловой застройки. ФОК вдохнет жизнь в заброшенный участок, который сегодня действительно засорен кленами и не ухожен.
Новый спортивный объект хотят возводить за счет средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Из федерального бюджета на новый ФОК готовы выделить 125 млн рублей.
При этом спорткомплекс будет компактным – вместе с парковками займет лишь около 6% зеленой территории (меньше гектара). Вырубить придется 400 деревьев. Такое же количество высадят на новом месте. Где, когда, какого качества и кто будет ухаживать – неизвестно.
"Мы изучили много спортивных объектов по стране и нашли очень хороший вариант. Это будет типовой объект, который входит в реестр Минспорта. Объект, который проверен временем. У нас уже есть проектная документация. Внутри физкультурно-оздоровительного комплекса будет Центр единоборств. Там ежедневно смогут заниматься около 400 детей. Объект позволит создать 40 рабочих мест", – приводит слова министра "Катунь 24".
В ведомстве уверяют, что парк находится в плохом состоянии. Многие деревья нужно вырубать. После строительства Центра в Минспорте пообещали восстановить насаждения. Мэрия Барнаула против застройки и предлагает альтернативную территорию рядом с парком. Для этого не потребуется вырубка.
Любопытно, что сейчас общественники готовят обращение на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев просит сохранить парк. К слову, уже несколько лет как Писарев и руководство Парка спорта Алексея Смертина просят передать в аренду землю парка имени Ленина. Они готовы развивать его, вкладывая средства. Однако строительство ФОКа положит конец этим желаниям, а Барнаул лишится еще одной зеленой зоны.
Комментарии
Решили идти до конца? А они не боятся, что в конце концов конец будет минспорту, если не выше? Специально народ на бунты провоцируют?
В Барнауле есть огромное количество заброшенных заводов. Чем, например, им моторный не подходит? Удобный подъезд, полно транспорта. Там даже подземный пешеходный переход есть. Но нет надо парк вырубить!
11.12.2019 11:50
- гость -
Моторный, насколько в курсе, частично работает.