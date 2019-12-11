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Новости

Единороссы предложили сделать голосование за мэра Барнаула открытым

, ИА "Амител"
Сейчас депутаты выбирают главу города тайным голосованием
Заседание Барнаульской гордумы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заседание Барнаульской гордумы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Единая Россия" предлагает сделать голосование за выборы главы Барнаула в городской думе открытым. С такой инициативой выступил депутат БГД, председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев на заседании местного политсовета партии.

"Каждый гражданин имеет право знать, как избранный им депутат проголосовал по любому вопросу, включая избрание главы города. Это тонкость представительной демократии любого уровня. Тайное голосование только обезличивает нас и снимает ответственность за свой выбор. Кроме того, при тайном голосовании постоянно существует проблема с подсчетом голосов. Во избежание критики и необоснованных негативных высказываний в адрес счетной комиссии мы предлагаем избирать главу Барнаула открыто", – цитирует Огнева пресс-служба партии.

По действующим правилам депутаты голосуют за кандидатов на выборах главы Барнаула тайно, данные о том, кого выбрал тот иной депутат, потом не разглашаются.

Огнев подчеркнул, что это не потребует изменения Устава города, лишь внутреннего документа. Чтобы изменить правило, нужна поддержка большинства депутатов Гордумы. С этим у ЕР проблем нет: из 40 депутатов 31 единоросс, по трое от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Очевидно, что партия большинства, тем более при открытом голосовании, поддержит "своего" кандидата. Кто именно это будет – пока не известно окончательно. Главный претендент – действующий врио главы города Вячеслав Франк. Свои кандидаты будут у КПРФ и ЛДПР. "Справедливая Россия" от участия в конкурсе отказалась. Но документы уже подали два беспартийных: политик и бизнесмен Андрей Крылов и безработный Алексей Шипунов.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

11.12.2019 12:47
- гость -

"Единороссы предложили" бла-бла-бла

11.12.2019 12:50
- гость -

Населению аула без разницы кокого следующего жулика им назначит
За проделки предыдущих трёх мандатники не ответили и не собираются

11.12.2019 13:06
- гость -

Все у них тайно вершится. Вот только честное и хорошее не прячут, порядочным людям скрывать нечего.

11.12.2019 13:21
верните выборы мэра

лучше народа никто не справится. что толку увидим как голосовали депутаты или не увидим. какой с них спрос. нуль. как и с того за кого они проголосуют

11.12.2019 13:24
гость

тогда уж и на участках показывать бюллетень с отметкой или маркировать или подписывать их

11.12.2019 13:31
- гость -

Это чтобы единоросы ни дай бог за другого кандидата в тайном голосовании не проголосовали потому что уже сами не верят в свою партию

11.12.2019 13:31
- гость -

Из какой какашки не выбирай, а шоколадом не станет. Голосование только создаст видимость легитимности, не более.

11.12.2019 13:50
Павел

Непонятно, причем тут ер???? Выбирать и голосовать должен народ!

11.12.2019 13:51
- гость -

11.12.2019 13:06
- гость -
Все у них тайно вершится. Вот только честное и хорошее не прячут, порядочным людям скрывать нечего.
==========================================
Хорошая идея. Порядочных людей "за ушко да на солнышко."
Чтобы не проголосовали против едросовской кандидатуры.
Вообще, ваш комментарий, 13-06, образец подлости и лицемерия.
Чтобы люди не голосовали по совести, как предусматривает закон, а строго в рамках "партийной дисциплины". Чтобы нарушали Конституцию.

11.12.2019 14:03
обезьяна

только голосование
горожане у нас активные, молодцы, явка будет

11.12.2019 14:10
- гость -

это чья там лысая башка? локотка младшенького?

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