Громкое дело о буллинге в барнаульской школе закрыто. Администрация не виновата

Уголовное дело о травле ребенка в барнаульской школе № 101 закрыто в связи с отсутствием состава преступления, сообщает "МК" со ссылкой на Следственный комитет.
Напомним, что, по словам жительницы Барнаула, ее сын-восьмиклассник систематически подвергался издевательствам со стороны сверстников. Последней каплей стало разбитое куском льда веко ребенка. Женщина поговорила с администрацией школы, но там своей вины не признали. После этого она написала пост в Facebook, который разошелся большим количеством репостов.
По результатам расследования, Следственный комитет установил, что на протяжении четырех лет отдельные учащиеся применяли насилие в отношении других школьников. Администрация учебного заведения по каждому случаю проводила беседы с детьми и родителями, а также организовывала собрания, как на уровне класса, так и на уровне школы.
Уголовное дело по статье "Халатность" было закрыто в связи с отсутствием в действии педагогов состава преступления.
Судя по реакции мамы пострадавшего школьника, она таким решением осталась недовольна.
"Держитесь теперь зубами за воздух, господа барнаульские следователи. Над вами теперь можно только смеяться и плакать. Встречаемся после Нового года. Посмеемся вместе", – написала женщина в Facebook.
Комментарии
Мамашка - неадеквашка. Пацана жаль, но при чем тут школа? У школьных учителей прав не больше, чем у таракана на кухне. Только гляди, уворачивайся пока в тебя всякая тварь тапком метит.
Учитель поставлен в крайне уязвимое и зависимое положение. Школьного хулигана наказать нельзя никак. Наоборот, родители таких отморозков прекрасно разбираются в своих правах и отлично знают куда надо жаловаться. Так что учителя не то что других учеников - себя самих от школьных отморозков защитить не в могут. Вот такое "правовое" государство...
запасаемся попкорном. делала бы свое дело молча, если считает себя правой. такие заявления ее не красят совершенно
11.12.2019 17:40
- гость -
Учитель поставлен в крайне уязвимое и зависимое положение. Школьного хулигана наказать нельзя никак.
Да ну нафиг! Исключить из школы и вася кот пусть поищут потом кто их возьмёт с такой историей.
Исключить ребенка из школы невозможно, у нас обязательное среднее образование.
дура неадекватная. задротыша воспитала
11.12.2019 18:39
Гость
В спецшколе пусть учиться раз в нормальной вести себя нормально не в состоянии.