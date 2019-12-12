Главный претендент. Франк подал документы на должность главы Барнаула

Вячеслав Франк сегодня утром, 12 декабря, подал документы в комиссию для участия в конкурсе на должность главы города. Об этом amic.ru сообщил секретарь комиссии, депутат гордумы Сергей Струченко.
Франк подал документы четвертым. Первым это сделал экс-глава "Партии Роста" в Алтайском крае, бизнесмен Андрей Крылов. Затем – в прошлом бизнесмен, а ныне безработный житель Барнаула Алексей Шипунов. Барнаульский бизнесмен Сергей Шумов подал документы на участие в конкурсе третьим.
Уже заявили о желании побороться за пост градоначальника, но до комиссии еще не дошли два депутата Барнаульской гордумы Елена Хрусталёва (КПРФ) и Алексей Скосырский (ЛДПР). Скосырский, кстати, тоже бизнесмен. А также первый секретарь горкома партии "Коммунисты России" (не путать с КПРФ) Александр Андрющенко. Время на подачу документов истекает 19 декабря.
Вячеслав Франк является главным кандидатом на пост мэра Барнаула. Его, очевидно, поддержит партия "Единая Россия", у которой в гордуме большинство голосов.
Справка
Вячеслав Франк родился 6 мая 1965 в Барнауле. В 1987 году окончил Барнаульский строительный техникум по специальности "Промышленное и гражданское строительство", в 2003 году – Институт экономических преобразований и управления рынком по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Институте повышения квалификации Волго-Вятской академии государственной службы по направлению "Государственное и муниципальное управление". В течение 14 лет замещал должности руководителя, заместителя руководителя в строительных организациях.
В органах местного самоуправления города работает с 2007 года. С декабря 2009 года замещал должность начальника Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула. C 1 апреля 2014 года назначен на должность заместителя главы администрации города.
С марта 2016 года стал заместителем главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям. С января 2017 занимал должность первого заместителя главы администрации города.
15 августа 2019 года глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку. Вячеслав Франк назначен исполняющим обязанности мэра Барнаула.
Комментарии
Как неожиданно! Шок контент!
Пришёл на работу в костюме и галстуке.
Один подумал: "Если бы мозги можно было поправить так же легко".
Другой подумал: "К сожалению мне известна эта диогеновская философия".
Они не сказали друг другу ни слова.
...Его, очевидно, поддержит партия "Единая Россия".
Ну вот собственно вопрос и решен, новости на эту тему до февраля можно не писать.
А не всё ли равно кто будет мэром? После отмены народных выборов реальной власти у него нет. По сути это как королева Англии.
Совсем фигово с кадрами в Барнауле
Когда дороги в районах г. Барнаула будем чистить, или до назначения никак?!
Если человек ничего не смыслит в управлении городом, что вы от него хотите, чтобы он снег с улиц и дорог убирал? Так этого не будет. Он уже сколько лет сидит за спинами прежних управленцев, просто у него натура такая, ни с кем не спорить, плыть по течению.
Госпади спаси Барнаул ... когда казалось дно пробито ...